Онкобольной тренер «Севильи»: «Давайте не будем говорить о моей болезни. Не хочу выглядеть жертвой»

Главный тренер испанской «Севильи» Эдуардо Бериццо в преддверии матча 13 тура Примеры против «Вильярреала» призвал меньше обсуждать тему его онкологического заболевания. Специалист не хочет выглядеть жертвой.

«Хочу выразить благодарность за всеобщую поддержку. Много людей вышли на меня и пожелали выздоровления. Чувствую себя хорошо.

Стараюсь меньше думать о болезни, но выполнять все указания врачей. Много говорить о себе не люблю, чтобы не становиться жертвой», – сказал аргентинец.

Своим игрокам о заболевании Бериццо сообщил несколько дней назад.

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