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    • «Мы умрем за него, а он умрет за нас». Тренер «Севильи» болен раком

    «Мы умрем за него, а он умрет за нас». Тренер «Севильи» болен раком


    2.5
    Голосов: 2
    22.11.2017 13:30
    Фантастический камбэк «Севильи» получил новые важные подробности.

    Вчера ночью «Севилья» совершила крутое спасение в Лиге чемпионов – после первого тайма хозяева «Рамон Санчес Писхуан» горели «Ливерпулю» со счетом 0:3, но в итоге сумели отыграться.

    Сегодня выяснилось, что у подвига «Севильи» была своя подоплека: в перерыве игры главный тренер испанской команды Эдуардо Бериццо сказал своим игрокам, что болен раком.

    Утром официальный сайт «Севильи» выступил с заявлением касательно болезни Бериццо:

    «Медицинская служба «Севильи» сообщает, что у главного тренера первой команды Эдуардо Бериццо диагностирована аденокарцинома простаты.

    Дальнейшие обследования покажут, какие шаги будут предприняты для лечения.

    «Севилья» хочет выразить максимальную поддержку своему тренеру в этот момент и желает ему скорейшего выздоровления».

    Игроки «Севильи» уже выступили с поддержкой в адрес главного тренера. В частности, полузащитник Эвер Банега сказал, что в команде готовы умереть за Бериццо:

    «Думаю, что Бериццо – самый важный из всех нас, он ведет команду по правильному пути, он отличный человек, мы умрем за него, а он умрет за нас».

    Справка:

    Бериццо был сменщиком Луиса Энрике в «Сельте» и за три года сумел поднять команду до полуфинала Лиги Европы. Именно «Сельта» Бериццо легко разобралась с «Краснодаром» и была в одном шаге от того, чтобы выбить из турнира «Манчестер Юнайтед».

    Главное (пока) достижение Бериццо в тренерской карьере – выигрыш чемпионата Чили с командой «О’Хиггинс». На момент прихода Бериццо «О’Хиггинс» не становился чемпионом страны 57 лет, но под руководством нового тренера взял Апертуру-2013 и Суперкубок-2014.

    ***

    Вчера «Севилья» по-настоящему рубилась за своего тренера.

    UPD

    Как стало известно, помощь Бериццо готова оказать «Барселона». «Президент «Барсы» (Жозеп Бартомеу – прим. ред.) позвонил мне и предложил использовать весь опыт медицинских работников этого клуба. Думаю, будет справедливо об этом сообщить», – сказал президент «Севильи» Хосе Кастро.

    Напомним, что медики каталонского клуба имеют опыт борьбы с раком. Онкологические заболевания были у защитника Эрика Абидаля и тренера Тито Вилановы, ушедшего из жизни в 2014 году.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 2
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    Комментарии (9)
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    CskaMoscovv
    1511356489
    Тренеру здоровья)) не удивлюсь если специально он сообщил о болезни своим игрокам.
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    mihail1980
    1511364021
    игроки такой игрой могут вылечить его
    Ответить
    Karpathian
    1511365775
    Здоровья.
    Ответить
    чемпион мира1
    1511368874
    Здоровья.Здоровья.Здоровья.
    Ответить
    чемпион мира1
    1511368994
    Здоровья.Здоровья.Здоровья. Игроки должны помочь своей игрой.
    Ответить
    Diman67
    1511369572
    Здоровья!
    Ответить
    Dellleone
    1511370036
    Здоровья !!! Сил и терпения !
    Ответить
    LMI
    1511376902
    Онкология просто непреклонна в последнее время, косит всех подряд Успехов в лечении.
    Ответить
    Manba
    1511547763
    Здоровья! Онкология подряд, не жалее никого...
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