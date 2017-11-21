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    «Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

    21 ноября 2017
    Очередной пропущенный гол в конце.

    В первом тайме вся игра «Спартака» строилась через Пашалича. Глушаков остался на скамейке, поэтому хорват разыгрывал мяч вблизи чужих ворот. Удивительно, но за первый тайм «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот. Но давил, создавал и атаковал.

    «Спартаку» нужна была победа, чтобы в матче с «Ливерпулем» иметь чуть меньше напряжения и нервов. «Марибор» стоял на ничью и престиж. Единственный момент после стандарта гости превратили в удар по штанге. До гола «Спартака» этот момент оказался самым опасным.

    Концовку матча тащил Зе Луиш. На нем обрывались все атаки «Спартака». Зе не забивал с пяти метров, промахивался по воротам и отбирал мячи у партнеров. Зато в решающем моменте Зе Луишу помогла удача. В падении он ткнул мяч в сторону Хандановича, а вратарь упал до удара.

    Потом «Спартак» пропустил. «Марибор» забил гол в единственной нормальной атаке в концовке. И «Спартаку» теперь многое придется решать в Англии. К такому мы уже привыкли.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Марибор»

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 22 ноября 2017, 19:23

      Что за малолетний дебил на первом фото?Сравнивает жопу с пальцем!

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      Рейтинг: -92

      Raxor 22 ноября 2017, 17:58

      даже в поле нойер лучше будет))

      0
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      Рейтинг: +223

      niko5 22 ноября 2017, 16:38

      В ЛЕ вышли и не хрен попу рвать,надо сейчас с"бомжами,конями и железом"разобраться,за первый круг рассчитаться,а потом уже спокойно в ЛЕ играть_мы в этом сезоне к ЛЧ еще не созрели полностью!Да и состав обновить в зимнее окно и тогда будет ГУТ!!!

      1
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 22 ноября 2017, 13:28

      Поплакали и ладно, обидная ничья, но и при победе нужно было побеждать ливерпуль в последнем туре.

      1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 ноября 2017, 13:11

      спокойно выходить на Лигу Европы и стараться преуспеть там. Не стоит спартаку лезть в ЛЧ, чтобы вылететь от туда уже в марте.

      3
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      Рейтинг: +8

      v4nyanosov 22 ноября 2017, 12:27

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 ноября 2017, 11:46

      А на 11-й фотке настоящий Баринов из "Кухни"?!

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      Рейтинг: +48

      the best of spartak > zatonn 25 ноября 2017, 18:33

      да)

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      Рейтинг: +588

      Sergil 22 ноября 2017, 11:43

      А что за 2 гея на трибуне сидят и целуются в щечку?

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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 > Sergil 22 ноября 2017, 13:57

      Ставка сыграла! Все ж поставили на победу "черносвинок".)

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      Рейтинг: +48

      the best of spartak > Sergil 25 ноября 2017, 18:34

      джикия и ещенко)

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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 22 ноября 2017, 11:17

      Как можно болеть и сопереживать за эту игру, за этот "тухлый свинокомплекс"?!!! "Ливер" отгрузил" 10 мячей этим, ***, даже не знаю как назвать этот убогий "Марибор", а "Спартак" во главе нападения "кочегаров" обосрался!!! Кроме договорного результата, ничё в голову не приходит...

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > Scorp 63 23 ноября 2017, 08:48

      Так тебя не заставляют за него болеть,болей за Ливер.Много вас таких болел,кто выигрывает за тех и топят.

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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 22 ноября 2017, 11:01

      not good

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