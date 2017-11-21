«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Очередной пропущенный гол в конце.

В первом тайме вся игра «Спартака» строилась через Пашалича. Глушаков остался на скамейке, поэтому хорват разыгрывал мяч вблизи чужих ворот. Удивительно, но за первый тайм «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот. Но давил, создавал и атаковал.

«Спартаку» нужна была победа, чтобы в матче с «Ливерпулем» иметь чуть меньше напряжения и нервов. «Марибор» стоял на ничью и престиж. Единственный момент после стандарта гости превратили в удар по штанге. До гола «Спартака» этот момент оказался самым опасным.

Концовку матча тащил Зе Луиш. На нем обрывались все атаки «Спартака». Зе не забивал с пяти метров, промахивался по воротам и отбирал мячи у партнеров. Зато в решающем моменте Зе Луишу помогла удача. В падении он ткнул мяч в сторону Хандановича, а вратарь упал до удара.

Потом «Спартак» пропустил. «Марибор» забил гол в единственной нормальной атаке в концовке. И «Спартаку» теперь многое придется решать в Англии. К такому мы уже привыкли.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Марибор»

Фото: Наталия Кондратенко