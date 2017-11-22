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    • Самый горячий матч этой Лиги чемпионов. Его запомнят надолго

    Самый горячий матч этой Лиги чемпионов. Его запомнят надолго


    4.5
    Голосов: 8
    22.11.2017 00:50
    «Севилья» отыграла три мяча у «Ливерпуля» и подарила «Спартаку» шанс на выход в плей-офф.

    К 30-й минуте «Ливерпуль» громил «Севилью» со счетом 3:0. Испанские болельщики уже потянулись с трибун. При таком результате их любимой команде сильно ничего не грозило. Просто нужно выиграть в последнем туре у «Марибора». «Ливерпуль» же обеспечивал себе весну в Лиге чемпионов. Радостный Клопп наблюдал за великолепной игрой Кариуса, голевыми чудесами Фирмино и изворотливостью Мане. «Ливерпуль» в последних матчах всегда забивает не меньше трех мячей. А на счету Фирмино теперь самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Он отличился на отметке в 1 минуту и 25 секунд.

    То, что это не конец, спрогнозировал Гари Невилл.

    «Севилья» выглядела хуже, чем в Москве. Но даже при таком счете атаковала опасно. Голы пошли во втором тайме. Сначала хозяева поборолись на стандарте, а потом бывший игрок «Севильи» Морено подарил пенальти. Два быстрых мяча вернули интригу, а Салах в решающий момент промахнулся по воротам. Отыгралась «Севилья» в самой концовке, когда Пизарро замкнул подачу Сарабии.

    «Ливерпуль» по-прежнему на первом месте, но в случае поражения от «Спартака» может вообще не попасть в плей-офф. «Севилье» же все еще достаточно обыграть «Марибор». Для Клоппа испанский клуб так и остается непреодолимым барьером.

    Хотя его команда по-прежнему хороша в атаке.

    «Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 8
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Челнинец
    1511325034
    наоборот шансы уменьшились, мало вероятно что Севилья потеряет очки с Марибором!
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    SPACE TRUCKIN
    1511328579
    вот это матч! качели какие - то...с 0-3 отыграться с ливером- подвиг...Спартак пусть сделает выводы...да и марибор тоже...
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    Файдаэн
    1511339712
    Как говорится, Winner takes it all.
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    v4nyanosov
    1511342742
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    gigs84
    1511343101
    В 2005 году в финале ЛЧ с Миланом Ливерпуль сам отыграл три мяча. А сейчас так облажались(( Клоппа жалко, да и команда в целом отличная, просто часто не везёт. Но теперь у Спартака появилась призрачная надежда на выход из группы. Интересно будет понаблюдать за матчем с Ливерпулем.
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    insider_retro
    1511370738
    Дааа Вот уж точно, как раз тот случай, когда всё было очевидно, но случилось невероятное!!!...))
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    qwerty991
    1511379615
    Да уж с такой защитой Ливерпуль таких матчей будет выдавать больше.
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    TUMS
    1511393163
    Спартаку учиться надо побеждать, характер вырабатывать бойцовский. Севилья молодцы, до конца боролись.
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    Чуни Муни
    1511467477
    Спасибо конечно,но уровень нынешнего Спартака - ЛЕ.
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    fenyablr
    1511507397
    Севилья молодчики
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