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  • Самый горячий матч этой Лиги чемпионов. Его запомнят надолго

Самый горячий матч этой Лиги чемпионов. Его запомнят надолго

К 30-й минуте «Ливерпуль» громил «Севилью» со счетом 3:0. Испанские болельщики уже потянулись с трибун. При таком результате их любимой команде сильно ничего не грозило. Просто нужно выиграть в последнем туре у «Марибора». «Ливерпуль» же обеспечивал себе весну в Лиге чемпионов. Радостный Клопп наблюдал за великолепной игрой Кариуса, голевыми чудесами Фирмино и изворотливостью Мане. «Ливерпуль» в последних матчах всегда забивает не меньше трех мячей. А на счету Фирмино теперь самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Он отличился на отметке в 1 минуту и 25 секунд.

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То, что это не конец, спрогнозировал Гари Невилл.

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«Севилья» выглядела хуже, чем в Москве. Но даже при таком счете атаковала опасно. Голы пошли во втором тайме. Сначала хозяева поборолись на стандарте, а потом бывший игрок «Севильи» Морено подарил пенальти. Два быстрых мяча вернули интригу, а Салах в решающий момент промахнулся по воротам. Отыгралась «Севилья» в самой концовке, когда Пизарро замкнул подачу Сарабии.

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«Ливерпуль» по-прежнему на первом месте, но в случае поражения от «Спартака» может вообще не попасть в плей-офф. «Севилье» же все еще достаточно обыграть «Марибор». Для Клоппа испанский клуб так и остается непреодолимым барьером.

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Хотя его команда по-прежнему хороша в атаке.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Лига чемпионов Лига чемпионов Ливерпуль Севилья
Комментарии (18)
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Rockstody
1511301547
Это Трэш! так великолепно провести 1-ый тайм,и так бездарно слить 2-ой..
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Челнинец
1511325034
наоборот шансы уменьшились, мало вероятно что Севилья потеряет очки с Марибором!
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SPACE TRUCKIN
1511328579
вот это матч! качели какие - то...с 0-3 отыграться с ливером- подвиг...Спартак пусть сделает выводы...да и марибор тоже...
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v4nyanosov
1511342742
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gigs84
1511343101
В 2005 году в финале ЛЧ с Миланом Ливерпуль сам отыграл три мяча. А сейчас так облажались(( Клоппа жалко, да и команда в целом отличная, просто часто не везёт. Но теперь у Спартака появилась призрачная надежда на выход из группы. Интересно будет понаблюдать за матчем с Ливерпулем.
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insider_retro
1511370738
Дааа Вот уж точно, как раз тот случай, когда всё было очевидно, но случилось невероятное!!!...))
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qwerty991
1511379615
Да уж с такой защитой Ливерпуль таких матчей будет выдавать больше.
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TUMS
1511393163
Спартаку учиться надо побеждать, характер вырабатывать бойцовский. Севилья молодцы, до конца боролись.
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Чуни Муни
1511467477
Спасибо конечно,но уровень нынешнего Спартака - ЛЕ.
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fenyablr
1511507397
Севилья молодчики
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