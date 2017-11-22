Самый горячий матч этой Лиги чемпионов. Его запомнят надолго

К 30-й минуте «Ливерпуль» громил «Севилью» со счетом 3:0. Испанские болельщики уже потянулись с трибун. При таком результате их любимой команде сильно ничего не грозило. Просто нужно выиграть в последнем туре у «Марибора». «Ливерпуль» же обеспечивал себе весну в Лиге чемпионов. Радостный Клопп наблюдал за великолепной игрой Кариуса, голевыми чудесами Фирмино и изворотливостью Мане. «Ливерпуль» в последних матчах всегда забивает не меньше трех мячей. А на счету Фирмино теперь самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Он отличился на отметке в 1 минуту и 25 секунд.

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То, что это не конец, спрогнозировал Гари Невилл.

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«Севилья» выглядела хуже, чем в Москве. Но даже при таком счете атаковала опасно. Голы пошли во втором тайме. Сначала хозяева поборолись на стандарте, а потом бывший игрок «Севильи» Морено подарил пенальти. Два быстрых мяча вернули интригу, а Салах в решающий момент промахнулся по воротам. Отыгралась «Севилья» в самой концовке, когда Пизарро замкнул подачу Сарабии.

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«Ливерпуль» по-прежнему на первом месте, но в случае поражения от «Спартака» может вообще не попасть в плей-офф. «Севилье» же все еще достаточно обыграть «Марибор». Для Клоппа испанский клуб так и остается непреодолимым барьером.

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Хотя его команда по-прежнему хороша в атаке.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять