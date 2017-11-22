«Мы умрем за него, а он умрет за нас». Тренер «Севильи» болен раком

Вчера ночью «Севилья» совершила крутое спасение в Лиге чемпионов – после первого тайма хозяева «Рамон Санчес Писхуан» горели «Ливерпулю» со счетом 0:3, но в итоге сумели отыграться.

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Сегодня выяснилось, что у подвига «Севильи» была своя подоплека: в перерыве игры главный тренер испанской команды Эдуардо Бериццо сказал своим игрокам, что болен раком.

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Утром официальный сайт «Севильи» выступил с заявлением касательно болезни Бериццо:

«Медицинская служба «Севильи» сообщает, что у главного тренера первой команды Эдуардо Бериццо диагностирована аденокарцинома простаты. Дальнейшие обследования покажут, какие шаги будут предприняты для лечения. «Севилья» хочет выразить максимальную поддержку своему тренеру в этот момент и желает ему скорейшего выздоровления».

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Игроки «Севильи» уже выступили с поддержкой в адрес главного тренера. В частности, полузащитник Эвер Банега сказал, что в команде готовы умереть за Бериццо:

«Думаю, что Бериццо – самый важный из всех нас, он ведет команду по правильному пути, он отличный человек, мы умрем за него, а он умрет за нас».

Справка:

Бериццо был сменщиком Луиса Энрике в «Сельте» и за три года сумел поднять команду до полуфинала Лиги Европы. Именно «Сельта» Бериццо легко разобралась с «Краснодаром» и была в одном шаге от того, чтобы выбить из турнира «Манчестер Юнайтед».

Главное (пока) достижение Бериццо в тренерской карьере – выигрыш чемпионата Чили с командой «О’Хиггинс». На момент прихода Бериццо «О’Хиггинс» не становился чемпионом страны 57 лет, но под руководством нового тренера взял Апертуру-2013 и Суперкубок-2014.

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Вчера «Севилья» по-настоящему рубилась за своего тренера.

UPD

Как стало известно, помощь Бериццо готова оказать «Барселона». «Президент «Барсы» (Жозеп Бартомеу – прим. ред.) позвонил мне и предложил использовать весь опыт медицинских работников этого клуба. Думаю, будет справедливо об этом сообщить», – сказал президент «Севильи» Хосе Кастро.

Напомним, что медики каталонского клуба имеют опыт борьбы с раком. Онкологические заболевания были у защитника Эрика Абидаля и тренера Тито Вилановы, ушедшего из жизни в 2014 году.

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