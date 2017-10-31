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  • Бериццо: «Промес? В «Спартаке» много таких техничных футболистов»

Бериццо: «Промес? В «Спартаке» много таких техничных футболистов»

31 октября 2017, 16:11
7

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо отметил игровые качества полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Команды 1 ноября проведут матч в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Промес – сильный игрок. Очень техничный. В «Спартаке» много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать», — сказал Бериццо.

Гостевой для «Спартака» матч начнется завтра в 22:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Промес Квинси Бериццо Эдуардо
Комментарии (7)
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okolofutbola
1509456924
Матч начнется 1 октября.Бомбардир как вы достали своими ляпами в статьях. Читайте элементарно,прежде чем опубликовать.Бездар.ные
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Полная Канистра
1509460638
играйте так как в Москве синьор бирицццо вот ваше правило
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Mahone
1509460679
Удачи тебе Спартак!!!! Не подведи-за тобой не только Россия,но и Казахстан,Алмата!!!!!!!!
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OfaZavr
1509464242
Скажите сеньор Бериццо такой счет как в Москве был вас устроит?
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Gullit 76
1509464881
Севилья прибавит и будет строже в обороне.Спартаку прийдётся сложнее,особенно в начале и как всегда в конце.Надеюсь Фернандо и Глушаков с Промесом проведут хороший матч и забьют каждый по голу.Спартаку победы!Тогда пройдут!
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Чикомас
1509466283
Таких как Промес немного...и в Спартаке и вообще в нашем чемпе. По нашим меркам-звезда...
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slavа0508
1509468073
Может я и не прав,,,такой же делитант как и Кафель,,,,но кажется что в Испании будет легче чем даже в игре с Амкаром,,,,,ну не может Спартак в этом году играть первым номером,,,,,а вторым иногда не плохо получается,,,
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