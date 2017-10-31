Бериццо: «Промес? В «Спартаке» много таких техничных футболистов»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо отметил игровые качества полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Команды 1 ноября проведут матч в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Промес – сильный игрок. Очень техничный. В «Спартаке» много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать», — сказал Бериццо.

Гостевой для «Спартака» матч начнется завтра в 22:45 по московскому времени.