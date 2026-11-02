Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мексика. Лига МХ
Команды
Леон
Эдуардо Бериццо
Статистика
Эдуардо Бериццо - статистика
Леон
Аргентина
13 ноября 1969 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Мексика. Лига МХ 2026/2027
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Команда
И
В
П
Н
Леон
3
2
1
0
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
Леон
1 : 0
07.09.2026
Америка
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
Толука
2 : 0
03.09.2026
Леон
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
Леон
3 : 0
26.08.2026
Реал Солт-Лейк
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+