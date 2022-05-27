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Эдуардо Бериццо
Новости
Эдуардо Бериццо - новости
Леон
Аргентина
13 ноября 1969 (56)
Тренер
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Экс-тренер «Севильи» Бериццо возглавил сборную Чили
2022.05.27 00:24
«Атлетик» отправил в отставку Бериццо. Тренер проработал в клубе полгода
2018.12.04 15:25
1
Экс-тренер «Севильи» Бериццо может возглавить «Ниццу»
2018.05.08 10:13
«Атлетик» предлагает Бериццо 1,5 миллиона в год. Тренер просит 2,5 миллиона
2018.04.14 15:24
Бериццо: «Рак в прошлом, и теперь я готов вернуться к тренерской работе»
2018.03.20 22:24
2
«Атлетик» рассматривает кандидатуры Энрике, Тухеля и Бериццо
2018.03.19 17:25
«Севилья» вторая по пропущенным голам на выезде при Бериццо в топ-5 европейских лиг
2017.12.23 08:42
«Севилья» отправила в отставку Бериццо. Его может сменить Луис Энрике
2017.12.22 23:07
Бывшие тренеры ЦСКА и «Рубина» могут возглавить «Севилью»
2017.12.22 12:04
6
Главный тренер «Севильи» выписан из больницы после удаления опухоли
2017.12.03 09:26
1
Больной раком тренер «Севильи» успешно перенес операцию
2017.11.29 08:44
5
Бериццо во вторник перенесет операцию по поводу рака простаты
2017.11.27 18:35
2
Фото
Игроки «Барселоны» поддержали больного раком тренера «Севильи»
2017.11.27 00:15
6
Онкобольной тренер «Севильи»: «Давайте не будем говорить о моей болезни. Не хочу выглядеть жертвой»
2017.11.26 10:23
3
«Барселона» предложила «Севилье» помощь в лечении больного раком Бериццо
2017.11.22 19:11
4
Карпин: «Уверен, что Бериццо сможет преодолеть свой недуг»
2017.11.22 16:14
5
Бериццо объявил о раке в перерыве матча «Севильи» с «Ливерпулем»
2017.11.22 11:06
4
Бериццо: «Верил, что «Севилья» сможет отыграться со счета 0:3»
2017.11.22 07:16
1
Источник: главный тренер «Севильи» болен раком
2017.11.22 06:30
5
Бериццо: «Промес? В «Спартаке» много таких техничных футболистов»
2017.10.31 16:11
7
Бериццо: «Я несу максимальную ответственность за неудачи «Севильи»
2017.10.22 09:52
2
Главный тренер «Севильи» назвал разгром от «Спартака» несчастным случаем
2017.10.20 17:23
11
Бериццо: «Севилья» вела игру, а «Спартак» забивал»
2017.10.18 00:57
4
Бериццо: «Меня очень беспокоит «Спартак»
2017.10.17 14:32
8
Бериццо: «Думаю, «Спартак» будет играть с «Севильей» вторым номером»
2017.10.16 19:06
9
Тренер «Севильи»: «Нас ждет сложный матч со «Спартаком» в России»
2017.09.27 10:34
5
Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом
2017.09.26 11:05
2
Бериццо – первый тренер «Севильи», не потерпевший поражений в первых восьми матчах у руля клуба
2017.09.23 15:24
Бериццо – новый главный тренер «Севильи»
2017.06.08 17:23
1
Помощник Энрике в «Барселоне» Унсуэ возглавил «Сельту»
2017.05.28 19:09
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