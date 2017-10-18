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    Бериццо: «Севилья» вела игру, а «Спартак» забивал»

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился мнением о причинах крупного поражения команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» (1:5).

    После данного результата испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы Е, красно-белые – вторые.

    «Начали совершать ошибки в обороне после второго мяча «Спартака». Остается лишь утереть нос, поднять голову и дать бой дома. Ошибки очевидны, будем стараться их исправлять.

    У «Спартака» очень сильная линия атаки в игре один в один. До 60-й минуты матча ничто не предвещало такого исхода. Каждая ошибка «Севильи» в защите была наказана. Мы вели игру, а «Спартак» забивал», – сказал Бериццо.

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 00:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:45

      В Испании нужно стараться также играть, тогда нечего бояться.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 10:26

      уточни сколько времени вы вели игру не надо ля ля от силы пол тайма

      1
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      Рейтинг: +39

      лёха57 18 октября 2017, 09:05

      ну что то надо говорить

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 01:03

      Каррера красавчик выбрал верную тактику.

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