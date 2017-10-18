Бериццо: «Севилья» вела игру, а «Спартак» забивал»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился мнением о причинах крупного поражения команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» (1:5).

После данного результата испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы Е, красно-белые – вторые.

«Начали совершать ошибки в обороне после второго мяча «Спартака». Остается лишь утереть нос, поднять голову и дать бой дома. Ошибки очевидны, будем стараться их исправлять.

У «Спартака» очень сильная линия атаки в игре один в один. До 60-й минуты матча ничто не предвещало такого исхода. Каждая ошибка «Севильи» в защите была наказана. Мы вели игру, а «Спартак» забивал», – сказал Бериццо.

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