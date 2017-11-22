Карпин: «Уверен, что Бериццо сможет преодолеть свой недуг»

Российский специалист Валерий Карпин поддержал главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак предстательной железы.

Стоит отметить, что Карпин и Бериццо вместе играли за «Сельту».

«Умный, рассудительный центральный защитник. Мог поучаствовать в организации игры, с первым пасом. Как и все аргентинцы, злой и неуступчивый. Компанейский человек, быстро влился в коллектив. Молодые ребята прислушивались к нему. Очень быстро стал своим в команде.

Уверен, что он сможет преодолеть свой недуг», — сказал Карпин.

Тренер «Севильи» болен раком. Теперь команда бьется ради него