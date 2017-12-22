Бывшие тренеры ЦСКА и «Рубина» могут возглавить «Севилью»

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия является кандидатом на аналогичный пост в испанской «Севилье». Сегодня состоится заседание совета директоров клуба, на котором будет принято решение об отставке Эдуардо Бериццо, у которого недавно был диагностирован рак, позже он перенес операцию.

Кроме Грасии на данный пост претендует еще один специалист, известный по работе в России – бывший тренер ЦСКА Хуанде Рамос. Он уже работал в «Севилье» с 2005 по 2007 год.

Конкуренцию им могут составить Хоакин Капаррос, работавший в андалусийской команде с 2000 по 2005 год, а также бывший тренер «Бордо» и «ПСЖ» Лоран Блан.