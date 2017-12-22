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    Бывшие тренеры ЦСКА и «Рубина» могут возглавить «Севилью»

    Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия является кандидатом на аналогичный пост в испанской «Севилье». Сегодня состоится заседание совета директоров клуба, на котором будет принято решение об отставке Эдуардо Бериццо, у которого недавно был диагностирован рак, позже он перенес операцию.

    Кроме Грасии на данный пост претендует еще один специалист, известный по работе в России – бывший тренер ЦСКА Хуанде Рамос. Он уже работал в «Севилье» с 2005 по 2007 год.

    Конкуренцию им могут составить Хоакин Капаррос, работавший в андалусийской команде с 2000 по 2005 год, а также бывший тренер «Бордо» и «ПСЖ» Лоран Блан.

    Источник: Marca

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    22.12.2017 12:04
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    Комментарии (7)
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    insider_retro
    1513933635
    Неудачники российского чемпионата... Потянут ли в Испании?...)))
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    shinnik
    1513934329
    Кверквелия обозвал Грасия клоуном.. ..поти "тренеришкой") А если Севилья три кубка Лиги УЕФА возьмёт,пусть даже один.. Дежавю,блин..
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    ologreds
    1694991686
    numo529955
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