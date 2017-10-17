Бериццо: «Меня очень беспокоит «Спартак»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

Поединок состоится сегодня в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Меня очень беспокоит наш соперник. У «Спартака» в атаке два быстрых нападающих, которые отлично сочетаются друг с другом, особенно в контратаках, и играют в хороший футбол.

Мы должны быть осторожными, когда идем вперед, чтобы не потерять мяч и не позволить полузащите «Спартака» найти передачей своих форвардов. Но меня всегда больше беспокоит моя команда, чем оппонент.

Мы должны умно распоряжаться мячом, прежде всего в центре поля. Красно-белые обычно ожидают потери, после чего выходят в атаку на широком шаге», – сказал Бериццо.