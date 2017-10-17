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    Бериццо: «Меня очень беспокоит «Спартак»

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

    Поединок состоится сегодня в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Меня очень беспокоит наш соперник. У «Спартака» в атаке два быстрых нападающих, которые отлично сочетаются друг с другом, особенно в контратаках, и играют в хороший футбол.

    Мы должны быть осторожными, когда идем вперед, чтобы не потерять мяч и не позволить полузащите «Спартака» найти передачей своих форвардов. Но меня всегда больше беспокоит моя команда, чем оппонент.

    Мы должны умно распоряжаться мячом, прежде всего в центре поля. Красно-белые обычно ожидают потери, после чего выходят в атаку на широком шаге», – сказал Бериццо.

    Источник: Football Espana

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    17.10.2017 14:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 18 октября 2017, 00:07

      Красно-белые обычно ожидают потери, после чего выходят в атаку на широком шаге», – сказал Бериццо. Сказал бы просто, что действуют как ШАКАЛЫ!!!!

      -1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:06

      ХОРОШО, ЧТО НЕ ГОНДУРАС.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 октября 2017, 19:19

      Верим в Команду!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      rahataim 17 октября 2017, 16:43

      вперед Спартаккккк

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 17 октября 2017, 16:23

      И спартаковских Болельщиков Спартак тоже беспокоит) че ждать от команды непонятно..)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 октября 2017, 15:54

      Думаю у Спартака есть неплохие шансы победить сегодня)

      5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 октября 2017, 14:57

      Всем нашим клубам удачи. Когда они в еврокубках, все они-свои.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 октября 2017, 14:55

      Не ссы, прорвёмся

      4
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