«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ

Паулу Фонсека, главный тренер «Лиона», с раздражением отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.
«Лион» проиграл «Фенербахче» (1:2) в стыковом матче и завершил выступление в турнире.
После игры Фонсеку спросили о качестве скамейки запасных и о заменах по ходу матча, особенно на 60-й минуте. Он сначала ответил без улыбки, не скрывая растущего раздражения:
«Это всегда один и тот же вопрос. Я привык. Что я могу вам сказать? После матча очень легко рассуждать».
Затем португалец произнес резкую фразу: «Возможно, причина в том, что я дерьмовый тренер».
- На 60-й минуте Фонсека сделал две замены, выпустив Закари Атекаме и Каила Будаша.
- Гол Будаша отменили после вмешательства ВАР, а несколькими минутами ранее по той же причине был отменен гол нападающего Лоиса Опенды.
- «Фенербахче» вышел в общий этап ЛЧ впервые за 17 лет.
Источник: L'Equipe