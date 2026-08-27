«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ

Паулу Фонсека, главный тренер «Лиона», с раздражением отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

«Лион» проиграл «Фенербахче» (1:2) в стыковом матче и завершил выступление в турнире.

После игры Фонсеку спросили о качестве скамейки запасных и о заменах по ходу матча, особенно на 60-й минуте. Он сначала ответил без улыбки, не скрывая растущего раздражения:

«Это всегда один и тот же вопрос. Я привык. Что я могу вам сказать? После матча очень легко рассуждать».

Затем португалец произнес резкую фразу: «Возможно, причина в том, что я дерьмовый тренер».