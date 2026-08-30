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  • Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»

Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»

30 августа, 22:52
23

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после гостевого матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) высказался о действиях игроков соперника.

«Мне бы не очень хотелось давать комментарии по поводу судейства. Мне нравится этот арбитр, честно.

Пусть на меня не обижаются, наоборот, мои слова воспримут как, наверное, определенный посыл после чемпионата мира. Начался старт нашего чемпионата, и уровень единоборств повысился. Он реально стал такой приятный, такой нам идет в пользу.

Но сколько заработали фолов Джику и Ву? А пенальти команда соперника просила сегодня сколько? Еще раз. Это хорошая команда. О ней говорят все. Она в прошлом туре обыграла чемпиона страны.

Это хорошая команда. Действительно. И она демонстрирует хорошую игру. Действительно, это так и есть. Можно что‑то взять на заметку, позавидовать определенным моментам. Но им помогать не надо.

Они сегодня девять раз просили пенальти. За семь прошлых игр команды соперника не просили вместе столько, как они. Ну так не бывает», – сказал Ахметзянов.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ахметзянов Ильдар
Комментарии (23)
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рылы
1788119907
ноют в тарасятнике! ой, ноют! думали, на оренбург много не надо, поэтому занесли 1 чемодан - и просили 9 пенальти дать! а чистяков дал столько, сколько чемоданов получил! гы-гы!
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Айболид
1788120367
Хороший совет, жаль что в пустую.
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MrSmit
1788120544
30 фолов от Оренбурга) это вообще про футбол?)
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ТяжелаяАртиллерия
1788120595
Комментарий скрыт модератором
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anatolich72
1788122740
Вывод:зенит плохая команда и судьи должны им помогать!
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Бумбраш
1788144477
А если бы Спартак так косил Оренбург,что бы сказал этот тренер?
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ПалкоВводецъ007
1788147763
Без пенальти и удалении соперников свинарня будет не то что шестая, а бороться в переходных матчах пердива. Гыгыгы
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k611
1788150845
Да он радоваться должен что игроки Оренбурга в полном составе матч доиграли
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ScarlettOgusania
1788153684
Чистяков только во втором тайме стал ЖК выписывать "пуховым" бойцам ММА фарма бом.жей, вчера не игра в футбол была, а устроили разборки в стиле ММА на поле (29 фолов - рекорд РПЛ), вся защита фарма получила горчичники... Ахметзянов либо чудак на букву М, либо *бнутый по голове, жмёт руку Карседо и клянётся-божится, что классно играли, а за спиной такую откровенную хе.рню гонит, мерзость газовая, тварь блохастая...🤬
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Интерес
1788164303
Врёшь, газовую трубу не возьмёшь! Это не их изнеженные коллеги газодобытчики-вахтовики со всех концов света! Язвительный комментарий тренера...Только Бубен ему славу пропел, противопоставив "негодяю Талалаеву", и вот...
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