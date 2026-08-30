Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после гостевого матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) высказался о действиях игроков соперника.

«Мне бы не очень хотелось давать комментарии по поводу судейства. Мне нравится этот арбитр, честно.

Пусть на меня не обижаются, наоборот, мои слова воспримут как, наверное, определенный посыл после чемпионата мира. Начался старт нашего чемпионата, и уровень единоборств повысился. Он реально стал такой приятный, такой нам идет в пользу.

Но сколько заработали фолов Джику и Ву? А пенальти команда соперника просила сегодня сколько? Еще раз. Это хорошая команда. О ней говорят все. Она в прошлом туре обыграла чемпиона страны.

Это хорошая команда. Действительно. И она демонстрирует хорошую игру. Действительно, это так и есть. Можно что‑то взять на заметку, позавидовать определенным моментам. Но им помогать не надо.

Они сегодня девять раз просили пенальти. За семь прошлых игр команды соперника не просили вместе столько, как они. Ну так не бывает», – сказал Ахметзянов.