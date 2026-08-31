В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»

Турецкий журналист Бурак Эрен в социальной сети Х прокомментировал дебют полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».

Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет.

29 августа полузащитник дебютировал за стамбульский клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2).

21-летний россиянин вышел на поле перед началом второго тайма и отдал предголевую передачу в моменте со вторым голом своей команды.

«Нам следовало выпустить Батракова сразу в основном составе. «Гeзтепе» не работает с мячом – нужно дорожить мячом, когда он у нас. Для этого нужны качественные ноги.

Ставить Лемину в центре поля в таких матчах, как этот, – совершенно ненужная уступка в атаке. Вы ввели в игру Батракова, Лемина занял позицию защитника, и мы увидели, что игра набирает обороты.

Батраков привнeс в игру плавность и темп. Он руководил игрой из глубины полузащиты, облегчал положение команды и даже занимал позиции в штрафной площади соперника.

Он явно демонстрирует свой потенциал. Несмотря на то что в своeм первом матче он был вовлечeн в хаос, он не выглядел неуместным. Я не знаю, почему он сразу не вышел в стартовом составе. Он уже готовый игрок», – написал болельщик стамбульцев Эрен.