Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек сказал, сможет ли полузащитник Алексей Батраков проявить себя в Лиге чемпионов.

– Вам вскоре предстоит сыграть с такими грандами, как «Барселона» и «ПСЖ». Как вы думаете, Батраков уже готов выйти на поле в матчах такого уровня или ему требуется какое-то время на адаптацию?

– Думаю, что готов. Более того, убедился в этом, наблюдая за его первыми тренировками в «Галатасарае». Он произвел на них большое впечатление.

– В вашем клубе играет много именитых футболистов: Осимхен, Сане, Гюндоган...

– Да, у нас много прекрасных игроков, и их будет еще больше!

– Какую цель вы ставите перед «Галатасараем» в этой Лиге чемпионов?

– Как вы знаете, в прошлом сезоне мы вышли в 1/16 финала. Мне хотелось бы, чтобы сейчас сделали хотя бы на один шаг вперед больше – до 1/8 финала. А вообще мечтаю о том дне, когда игроки «Галатасарая» поднимут над головой кубок Лиги чемпионов.

– Даже так?!

– Да, и не считаю это невозможным. И верю, что Батраков будет одним из тех, кто поднимет нашу команду на новый уровень!