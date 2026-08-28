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  • Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»

Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»

28 августа, 13:40
4

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек сказал, сможет ли полузащитник Алексей Батраков проявить себя в Лиге чемпионов.

– Вам вскоре предстоит сыграть с такими грандами, как «Барселона» и «ПСЖ». Как вы думаете, Батраков уже готов выйти на поле в матчах такого уровня или ему требуется какое-то время на адаптацию?

– Думаю, что готов. Более того, убедился в этом, наблюдая за его первыми тренировками в «Галатасарае». Он произвел на них большое впечатление.

– В вашем клубе играет много именитых футболистов: Осимхен, Сане, Гюндоган...

– Да, у нас много прекрасных игроков, и их будет еще больше!

– Какую цель вы ставите перед «Галатасараем» в этой Лиге чемпионов?

– Как вы знаете, в прошлом сезоне мы вышли в 1/16 финала. Мне хотелось бы, чтобы сейчас сделали хотя бы на один шаг вперед больше – до 1/8 финала. А вообще мечтаю о том дне, когда игроки «Галатасарая» поднимут над головой кубок Лиги чемпионов.

– Даже так?!

– Да, и не считаю это невозможным. И верю, что Батраков будет одним из тех, кто поднимет нашу команду на новый уровень!

  • Соперниками «Галатасарая» в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27 стали «Барселона», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Лилль», «Штутгарт» и АЕК.
  • Батраков может дебютировать в стамбульской команде 29 августа в домашнем матче 3-го тура турецкой Суперлиги с «Гезтепе».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Турция. Суперлига Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (4)
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k611
1787915204
Тут мнение тренера напрашивается, а всё время слышим президента турецкого клуба...
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Император Бомжей
1787919464
Ходит слушок, что они еще Леау купили у Милана)) Там приличная банда в этом году будет!
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mutabor0992
1787929202
Походу этот джибраил рахат-лукума с запрещенными веществами обожрался.Место Батракова на лавке.А так команда сбитых летчиков...
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FFR
1787929708
Интересно, а кто задавал вопросы? Бомбардир напечатал очередную сказку.
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