Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ

«Сабах» успешно прошел весь отборочный турнир Лиги чемпионов-2026/27, начиная с первого раунда.

Команда из Азербайджана сегодня разгромила «Хапоэль БШ» (5:2) и впервые в истории пробилась в общий этап главного еврокубка.

«Сабах» уступил 1:2 в первом матче, но выбил соперника по сумме двух встреч.

Клуб основан в 2017 году.

Тренерами «Сабаха» были Мурад Мусаев и Василий Березуцкий.

Сейчас в команде есть три футболиста с российским гражданством – Алексей Исаев, Амин Рамазанов и Абдулла Хайбулаев.