Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ

«Сабах» успешно прошел весь отборочный турнир Лиги чемпионов-2026/27, начиная с первого раунда.
Команда из Азербайджана сегодня разгромила «Хапоэль БШ» (5:2) и впервые в истории пробилась в общий этап главного еврокубка.
«Сабах» уступил 1:2 в первом матче, но выбил соперника по сумме двух встреч.
- Клуб основан в 2017 году.
- Тренерами «Сабаха» были Мурад Мусаев и Василий Березуцкий.
- Сейчас в команде есть три футболиста с российским гражданством – Алексей Исаев, Амин Рамазанов и Абдулла Хайбулаев.
Лига чемпионов. 4 раунд
Сабах - Хапоэль БШ - 5:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: 0:1 - И. Златанович, 10; 1:1 - C. Nwachukwu , 38; 1:2 - Г. Мизрахи, 61; 2:2 - У. Рахмоналиев, 74; 3:2 - P. Orphe M'Bina , 101; 4:2 - Д. Микелс, 115.
Удаления: нет - Э. Перец, 117 (вторая ж.к).
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Сабах
Хапоэль БШ
Стас Покатилов
0%
Тымотеуш Пухач
0%
Стив Сольве
0%
Рахман Дашдамиров
0%
Аким Зедадка
0%
Умарали Рахмоналиев
0%
Иван Лепиньица
0%
Christian Nwachukwu
0%
Велько Шимич
0%
Джой-Лэнс Микелс
0%
Кахим Паррис
0%
Aden McCarthy
0%
Алексей Исаев
0%
Абдулах Хайбулаев
0%
Ксандер Северина
0%
Patrick Orphe M'Bina
0%
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Итай Ротман
0%
Педру Амадор
0%
Захи Ахмед
0%
Офир Марсиано
0%
Мигел Витор
0%
Гай Мизрахи
0%
Лукас Вентура
0%
Niv Yehoshua
0%
Игор Златанович
0%
J. East
0%
Эльель Перец
0%
Офир Давидзаде
0%
Матан Балтакса
0%
Roy Levy
0%
Йонас Маледе
0%
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Источник: «Бомбардир»