Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

11-метровый у «Спартака» на 76-й минуте реализовал Мирлинд Даку.

Полузащитник «Оренбурга» Руслан Куль открыл счет в матче на 66-й.

Главным судьей встречи был Артем Чистяков.

«Пенальти, конечно, был. Рука была отставлена. Неважно, что с близкого расстояния, но мяч попадает в руку. Для этого есть ВАР. Все показали, увидели. И правильно все назначили», – сказал Лапочкин.