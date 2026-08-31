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Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»

31 августа, 00:25
12

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

  • 11-метровый у «Спартака» на 76-й минуте реализовал Мирлинд Даку.
  • Полузащитник «Оренбурга» Руслан Куль открыл счет в матче на 66-й.
  • Главным судьей встречи был Артем Чистяков.

«Пенальти, конечно, был. Рука была отставлена. Неважно, что с близкого расстояния, но мяч попадает в руку. Для этого есть ВАР. Все показали, увидели. И правильно все назначили», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Лапочкин Сергей
Комментарии (12)
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selvi3855
1788127421
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Дубина
1788145818
Не то что в Воронеже за фол в атаке цыганям поставил... ЗПРФ!!
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ПалкоВводецъ007
1788147631
Позор и свинарня слова синонимы. Гыгыгы
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R_a_i_n
1788149273
Ясен пень правильно. Это зинке только рисуют.
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Бумбраш
1788156866
Заключение Лапочкина "Галина Рыловна Куколдиньё и дыролид теперь любовники"
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Айболид
1788159117
Всë, теперь и Лапочкин для алых стрингоносцев навечно авторитет. 🤣
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SLADE2019
1788160256
Повторюсь - только идиот, или ненавистник Спартака по другому считает. Или, и то, и другое. В сущности, Спартак ненавидеть, только идиоты способны.
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zigbert
1788160832
Ни один арбитр такие пенальти не отменит. Тут все по делу.
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