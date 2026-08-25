Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос назвал своего фаворита в гонке за «Золотым мячом».

«Золотой мяч» должен получить Хвича Кварацхелия. Для меня он однозначно номер один!

Четыре лучших игрока чемпионата мира – Родри, Месси, Джуд [Беллингем] и Килиан [Мбаппе] – провели не самый выдающийся клубный сезон или выступают в более слабой лиге.

А Кварацхелия и в прошлом сезоне, и сейчас является лучшим игроком лучшего клуба в мире», – сказал Кроос.