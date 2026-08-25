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Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году

25 августа, 14:19
2

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос назвал своего фаворита в гонке за «Золотым мячом».

«Золотой мяч» должен получить Хвича Кварацхелия. Для меня он однозначно номер один!

Четыре лучших игрока чемпионата мира – Родри, Месси, Джуд [Беллингем] и Килиан [Мбаппе] – провели не самый выдающийся клубный сезон или выступают в более слабой лиге.

А Кварацхелия и в прошлом сезоне, и сейчас является лучшим игроком лучшего клуба в мире», – сказал Кроос.

  • Хвича не участвовал в ЧМ-2026, поскольку сборная Грузии не отобралась на турнир.
  • Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26.
  • Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

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Источник: Madrid Zone
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Кроос Тони Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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ilich55
1787657586
"Кроос сказал, кто должен"? Ты кто такой, чтобы указывать? Без тебя сопливого журнал France Football разберётся.......
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Romeo 123
1787660795
Гном и только гном . Что фифа его зря тащили да не дотащили
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