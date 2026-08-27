Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ

Футболисты «Фенербахче» избили тренера вратарей «Лиона» Антонио Феррейру после решающего матча квалификации Лиги чемпионов.

Конфликт спровоцировал полузащитник турецкого клуба Маттео Гендузи. Еще на разминке француз повздорил с болельщиками «Лиона», показывая им неприличные жесты. После финального свистка он открыто праздновал победу перед фанатами хозяев и выкрикивал «Вперед, «Марсель»!» – клуб, за который Гендузи выступал ранее.

Такое поведение возмутило Феррейру. Тренер вратарей налетел на Гендузи, однако через несколько секунд оказался зажат в углу другими игроками «Фенербахче». Гендузи быстро увели в раздевалку.