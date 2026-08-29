Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ

В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ

29 августа, 14:06
1

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарев оценил жребий для клуба в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.

«Можно сказать, что мы попали в «группу смерти». Нам в группу попались очень сильные команды.

С одной стороны, это нас возвышает – мы должны больше прогрессировать и лучше играть. Очень хорошо, что в Азербайджан приедут такие большие команды.

Будем биться. Мы так просто не сдадимся – это однозначно. Хотим показывать хороший результат. Будем стараться.

Никогда не забуду, как в 2006 году на чемпионате мира Швеция попала в «группу смерти» – они справились и вышли. Так что будем тоже стараться сыграть как можно лучше.

Играть с такими командами для ребят – огромное удовольствие. В то же время это момент, когда футболисты будут учиться играть ещe лучше», – сказал Пономарeв.

Еще по теме:
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов 7
«Викинг» – «Сабах» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
Бразилец, играющий за клуб-участник Лиги чемпионов, высказался о будущем в «Зените»
Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Азербайджан. Премьер-лига Сабах
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1788006653
Единственный минус в том, что счет может быть неприличным в играх с такими грандами.
Ответить
Главные новости
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
1
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Все новости
Все новости
Батраков забил 4 гола в ЛЧ в 3 раза быстрее Месси и в 8 раз быстрее Роналду
20:41
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
Вчера, 23:35
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
Вчера, 23:12
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
10
Семин отреагировал на европерформанс Батракова
Вчера, 21:46
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
Вчера, 20:11
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Батраков двумя словами прокомментировал свою феерию в ЛЧ
Вчера, 15:07
5
ВидеоБатраков выложил видео после дубля в Лиге чемпионов
Вчера, 14:39
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
Вчера, 13:41
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
Вчера, 12:13
2
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
Вчера, 11:18
3
Беллингем обновил рекорд Касильяса в ЛЧ
Вчера, 10:36
3
Николич прокомментировал поражение АЕКа от «Реала»
Вчера, 09:57
3
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
Вчера, 09:43
8
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 09:14
2
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
Вчера, 01:55
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
Вчера, 01:32
5
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
Вчера, 01:24
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
Вчера, 00:58
7
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
Вчера, 00:56
2
Моуринью прокомментировал тяжелейшую победу «Реала» над командой Николича
Вчера, 00:42
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
Вчера, 00:27
6
Еврофеерию Батракова описали тремя словами
4 ноября
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
4 ноября
3
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
4 ноября
37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+