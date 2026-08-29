В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарев оценил жребий для клуба в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.

Соперниками «Сабаха» будут «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Д», «Наполи», «Вильярреал», «Славия» и «Викинг».

Команда из Азербайджана дебютирует в главном еврокубке.

«Можно сказать, что мы попали в «группу смерти». Нам в группу попались очень сильные команды.

С одной стороны, это нас возвышает – мы должны больше прогрессировать и лучше играть. Очень хорошо, что в Азербайджан приедут такие большие команды.

Будем биться. Мы так просто не сдадимся – это однозначно. Хотим показывать хороший результат. Будем стараться.

Никогда не забуду, как в 2006 году на чемпионате мира Швеция попала в «группу смерти» – они справились и вышли. Так что будем тоже стараться сыграть как можно лучше.

Играть с такими командами для ребят – огромное удовольствие. В то же время это момент, когда футболисты будут учиться играть ещe лучше», – сказал Пономарeв.