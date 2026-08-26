Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

Стали известны новые участники общего этапа Лиги чемпионов этого сезона.
На данный момент определены 32 из 36 команд, которые осенью и зимой сыграют в главном еврокубке.
- «Арсенал» (Англия);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Астон Вилла» (Англия);
- «Ливерпуль» (Англия);
- «Барселона» (Испания);
- «Реал» (Испания);
- «Вильярреал» (Испания);
- «Атлетико» (Испания);
- «Бетис» (Испания);
- «Интер» (Италия);
- «Наполи» (Италия);
- «Рома» (Италия);
- «Комо» (Италия);
- «Бавария» (Германия);
- «Боруссия Д» (Германия);
- «РБ Лейпциг» (Германия);
- «Штутгарт» (Германия);
- «ПСЖ» (Франция);
- «Ланс» (Франция);
- «Лилль» (Франция);
- ПСВ (Нидерланды);
- «Фейеноорд» (Нидерланды);
- «Порту» (Португалия);
- «Спортинг» (Португалия);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Славия» (Чехия);
- «Галатасарай» (Турция);
- «Шахтер» (Украина);
- «Буде-Глимт» (Норвегия);
- «Сабах» (Азербайджан);
- ЛАСК (Австрия).
Источник: «Бомбардир»