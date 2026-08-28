Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов

Вратарь «Родины» Сергей Волков сказал, как московская команда выступила бы в Лиге чемпионов.

«100% бы «Родина» попала в топ-24 группового этапа Лиги чемпионов. А надо в 24 лучших попасть? Мы бы попали в топ-2. Первая – «Родина», второй – «Реал». «ПСЖ»? Все серии когда-то заканчиваются. Но это тоже одна из лучших команд мира», – сказал Волков.