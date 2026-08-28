Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов

Вратарь «Родины» Сергей Волков сказал, как московская команда выступила бы в Лиге чемпионов.
«100% бы «Родина» попала в топ-24 группового этапа Лиги чемпионов. А надо в 24 лучших попасть? Мы бы попали в топ-2. Первая – «Родина», второй – «Реал». «ПСЖ»? Все серии когда-то заканчиваются. Но это тоже одна из лучших команд мира», – сказал Волков.
- 31-летний голкипер в этом сезоне провел за «Родину» 7 матчей, из которых в 1 сыграл на ноль, пропустил 18 мячей. Московская команда идет в РПЛ 13-й с 4 очками после 5 туров.
- «ПСЖ» выиграл два последних розыгрыша Лиги чемпионов.
Источник: «Советский спорт»