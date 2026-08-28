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  • Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов

Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов

28 августа, 12:59
7

Вратарь «Родины» Сергей Волков сказал, как московская команда выступила бы в Лиге чемпионов.

«100% бы «Родина» попала в топ-24 группового этапа Лиги чемпионов. А надо в 24 лучших попасть? Мы бы попали в топ-2. Первая – «Родина», второй – «Реал». «ПСЖ»? Все серии когда-то заканчиваются. Но это тоже одна из лучших команд мира», – сказал Волков.

  • 31-летний голкипер в этом сезоне провел за «Родину» 7 матчей, из которых в 1 сыграл на ноль, пропустил 18 мячей. Московская команда идет в РПЛ 13-й с 4 очками после 5 туров.
  • «ПСЖ» выиграл два последних розыгрыша Лиги чемпионов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Родина Реал ПСЖ Волков Сергей
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1787913875
Закусывай олигофрен
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Просто-333
1787917082
и тут Остапа понесло...
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Paulchess
1787917323
Явно с юмором сказано, норм человек
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trener7
1787921024
Ты давай это, завязывай с плохими привычками.
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NewLife
1787926425
Маладез, только опохмеляться не забывай.
Ответить
mutabor0992
1787929385
Осеннее обострение раньше времени началось.
Ответить
SLADE2019
1787984765
Мужик с юмором. Бей Реал!
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