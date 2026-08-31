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Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»

31 августа, 00:52
24

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Спартак» потерял очки в матче с «Оренбургом».

Домашняя ничья – 1:1. При спорном судействе. Команда занимает второе место в РПЛ», – написала «Фратрия».

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте.
  • У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Ранее в этом сезоне «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче FONBET Кубка России.

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Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (24)
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selvi3855
1788127408
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Superviser77
1788127872
Так реакция то какая?
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Snek
1788143909
Кому интересно мнение Фратрии, не совсем понимаю
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WE ARE FOR PETER
1788146546
При спорном судействе) вот наглецы эти свиноты
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neim
1788150513
Ничего, в следующем туре на Динамо отыграетесь 😁.
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Цугундeр
1788152802
)) Вот ТриФрарасы, судейство у них спорное..)
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_Sasha_
1788156294
Зпрф везде зпрф с левым пеналем...
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