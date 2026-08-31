Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).
«Спартак» потерял очки в матче с «Оренбургом».
Домашняя ничья – 1:1. При спорном судействе. Команда занимает второе место в РПЛ», – написала «Фратрия».
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте.
- У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Ранее в этом сезоне «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче FONBET Кубка России.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»