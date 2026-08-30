Батраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о дебюте за стамбульскую команду в домашнем матче с «Гезтепе» (3:2).
После игры турецкий журналист Каган Дурсун спросил футболиста: «Алексей, как себя ощущаете?» Хавбек ответил: «Я устал».
Также россиянин раздал автографы болельщикам и сфотографировался с ними.
- В игре 3-го тура Суперлиги 21-летний Батраков вышел на замену после перерыва и поучаствовал в голевой атаке, завершившейся вторым голом хозяев.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел игрока у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи хавбека, если она превысит 25 миллионов евро.
Источник: Спортс''