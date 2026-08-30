Батраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о дебюте за стамбульскую команду в домашнем матче с «Гезтепе» (3:2).

После игры турецкий журналист Каган Дурсун спросил футболиста: «Алексей, как себя ощущаете?» Хавбек ответил: «Я устал».

Также россиянин раздал автографы болельщикам и сфотографировался с ними.