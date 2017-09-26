Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо рассказал о проблемах с составом, которые он испытывает перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

«Нолито снова здоров и полностью готов к игре. Кьяер только сегодня впервые полноценно тренировался с командой и испытывает сейчас небольшую нехватку игровой практики. Посмотрим, как он будет чувствовать себя во вторник.

Себастьен Корчиа любит подключаться к атакам. Габриэль Меркадо – игрок оборонительного плана. Так что Коршья больше подходит на роль крайнего защитника в ближайшем матче», – заявил Бериццо.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Марибор» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.