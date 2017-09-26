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    Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо рассказал о проблемах с составом, которые он испытывает перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

    «Нолито снова здоров и полностью готов к игре. Кьяер только сегодня впервые полноценно тренировался с командой и испытывает сейчас небольшую нехватку игровой практики. Посмотрим, как он будет чувствовать себя во вторник.

    Себастьен Корчиа любит подключаться к атакам. Габриэль Меркадо – игрок оборонительного плана. Так что Коршья больше подходит на роль крайнего защитника в ближайшем матче», – заявил Бериццо.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Марибор» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2017 11:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 сентября 2017, 16:39

      Когда хорошо налито,всегда приятно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 26 сентября 2017, 12:33

      Думаю, и без них справятся

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