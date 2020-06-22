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    Нолито

    #3 | Нападающий
    Имя Мануэль Агудо
    Фамилия Дуран
    Состав Без клуба
    Родной город Санлукар-де-Баррамеда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
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