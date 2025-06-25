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Нолито
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Нолито - новости
Завершил карьеру
15 октября 1986 (39), Санлукар-де-Баррамеда
#3 | Нападающий
180 см | 70 кг
Испания
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Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»
2025.06.25 08:42
3
Экс-форвард «Барсы»: «По сравнению с Ямалем я был куском дерьма»
2025.01.21 09:00
Экс-форвард «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру в 36 лет
2023.09.13 20:29
Смолов за девять матчей в «Сельте» набрал очко по системе «гол+пас». Нолито за одну игру с «Алавесом» заработал два балла
2020.06.22 13:19
3
«Сельта» подписала Нолито
2020.06.18 15:35
5
Нолито: «Головин может стать футболистом экстра-класса»
2020.04.08 06:20
2
Асенсио – второй за 10 лет игрок сборной Испании, отдавший три результативные передачи за матч
2018.09.12 08:52
2
Ещенко: «Нолито подбежал, начал что-то рассказывать. Я и послал его»
2017.11.09 11:46
10
Промес и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Севильей»; Банега, Нолито сыграют в основе гостей
2017.10.17 20:37
22
Нолито – о прогулке по Красной площади: «Было немного холодно, но в остальном все замечательно»
2017.10.16 19:34
4
Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом
2017.09.26 11:05
2
Систо повторил рекорд Карпина и Мостового по голевым передачам
2017.09.25 10:30
1
Фото
Нолито перешел из «Манчестер Сити» в «Севилью»
2017.07.16 20:32
1
«Севилья» подтвердила покупку Нолито у «Манчестер Сити»
2017.07.16 01:30
«Манчестер Сити» согласился продать Нолито в «Севилью» за 9 миллионов
2017.07.15 20:47
«Севилья» планирует арендовать Нолито у «Манчестер Сити»
2017.06.22 07:20
Нолито изъявил желание вернуться в «Сельту»
2017.06.14 16:34
Нолито перейдет из «Манчестер Сити» в «Севилью»
2017.06.07 00:01
«Севилья» может арендовать Нолито
2017.06.05 15:07
1
«Бетис» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Нолито
2017.05.16 13:43
1
Нолито хочет вернуться в «Сельту»
2016.11.12 11:18
Нолито: «Мы не заслуживали поражения со счетом 0:4»
2016.10.20 06:59
3
Видео
Голы Нолито и Косты принесли Испании победу над Албанией
2016.10.09 23:47
Гвардиола: «Нам очень повезло, что у нас есть Де Брюйне»
2016.09.17 19:27
2
Нолито: «Гвардиола – один из лучших тренеров мира, мне повезло работать под его рукуводством»
2016.07.01 11:58
Фото
Нолито стал игроком «Манчестер Сити»
2016.07.01 10:28
Нолито сегодня пройдет медобследование в «Манчестер Сити»
2016.06.29 07:48
Нолито: «Готов к тому, что не выйду в основном составе в матче с Италией»
2016.06.25 08:13
Нолито: «Если «Барселона» найдет кого-то вместо меня, то поздравляю. Это не мои пролбемы»
2016.06.24 21:12
1
Дядя Нолито: «Сделка с «Манчестер Сити» практически завершена»
2016.06.23 22:00
2
1
2
3
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