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Нолито - новости
#3 | Нападающий
Имя
Мануэль Агудо
Фамилия
Дуран
Состав
Без клуба
Родной город
Санлукар-де-Баррамеда
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
15 октября 1986 (36 лет)
Рост
180
Вес
70
Стоимость:
€ 1,20
млн
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Смолов за девять матчей в «Сельте» набрал очко по системе «гол+пас». Нолито за одну игру с «Алавесом» заработал два балла
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18 июня 2020
15:35
«Сельта» подписала Нолито
5
8 апреля 2020
06:20
Нолито: «Головин может стать футболистом экстра-класса»
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12 сентября 2018
08:52
Асенсио – второй за 10 лет игрок сборной Испании, отдавший три результативные передачи за матч
2
9 ноября 2017
11:46
Ещенко: «Нолито подбежал, начал что-то рассказывать. Я и послал его»
10
17 октября 2017
20:37
Промес и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Севильей»; Банега, Нолито сыграют в основе гостей
22
16 октября 2017
19:34
Нолито – о прогулке по Красной площади: «Было немного холодно, но в остальном все замечательно»
4
26 сентября 2017
11:05
Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом
2
25 сентября 2017
10:30
Систо повторил рекорд Карпина и Мостового по голевым передачам
1
16 июля 2017
20:32
Фото
Нолито перешел из «Манчестер Сити» в «Севилью»
1
01:30
«Севилья» подтвердила покупку Нолито у «Манчестер Сити»
15 июля 2017
20:47
«Манчестер Сити» согласился продать Нолито в «Севилью» за 9 миллионов
22 июня 2017
07:20
«Севилья» планирует арендовать Нолито у «Манчестер Сити»
14 июня 2017
16:34
Нолито изъявил желание вернуться в «Сельту»
7 июня 2017
00:01
Нолито перейдет из «Манчестер Сити» в «Севилью»
5 июня 2017
15:07
«Севилья» может арендовать Нолито
1
16 мая 2017
13:43
«Бетис» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Нолито
1
12 ноября 2016
11:18
Нолито хочет вернуться в «Сельту»
20 октября 2016
06:59
Нолито: «Мы не заслуживали поражения со счетом 0:4»
3
9 октября 2016
23:47
Видео
Голы Нолито и Косты принесли Испании победу над Албанией
17 сентября 2016
19:27
Гвардиола: «Нам очень повезло, что у нас есть Де Брюйне»
2
1 июля 2016
11:58
Нолито: «Гвардиола – один из лучших тренеров мира, мне повезло работать под его рукуводством»
10:28
Фото
Нолито стал игроком «Манчестер Сити»
29 июня 2016
07:48
Нолито сегодня пройдет медобследование в «Манчестер Сити»
25 июня 2016
08:13
Нолито: «Готов к тому, что не выйду в основном составе в матче с Италией»
24 июня 2016
21:12
Нолито: «Если «Барселона» найдет кого-то вместо меня, то поздравляю. Это не мои пролбемы»
1
23 июня 2016
22:00
Дядя Нолито: «Сделка с «Манчестер Сити» практически завершена»
2
22 июня 2016
07:12
Нолито продолжит карьеру в «Манчестер Сити»
1
21 июня 2016
03:46
Бускетс: «Сейчас за 18 миллионов можно купить разве что одну бутсу хорошего игрока»
17 июня 2016
00:36
«Барселона» может приобрести Нолито за 18 миллионов
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