Нолито: «Если «Барселона» найдет кого-то вместо меня, то поздравляю. Это не мои пролбемы»

Нападающий «Сельты» Нолито прокомментировал информацию о том, что «Барселона» отказалась от идеи подписать его.

«Я спокоен и счастлив, наслаждаюсь жизнью как ребенок. Если «Барселона» подпишет другого нападающего, то поздравляю. Это не мои проблемы», – сказал Нолито.

Будущее игрока связывают с «Манчестер Сити», и Нолито ответил на вопрос о возможном выходе Великобритании из Евросоюза.

«Смотрю, вы готовили этот вопрос заранее… На меня это не влияет. Я в этом не слишком разбираюсь, мне все равно».