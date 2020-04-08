Нолито: «Головин может стать футболистом экстра-класса»

Полузащитник «Севильи» Нолито высоко оценил перспективы полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Зимой партнером Аспаса по нападению стал российский форвард Федор Смолов. Что можете сказать о нем?

– Федор – сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать «Сельте» набирать очки, команда выбралась из зоны вылета. Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.

– Федор покинул чемпионат России только в 30 лет. Как думаете, не поздно ли, чтобы построить успешную карьеру в Ла Лиге?

– Все относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон.

Знаю, что другой ваш игрок – Александр Головин – рано уехал в Европу и сейчас выступает за «Монако». Он очень впечатлил меня на чемпионате мира-2018, думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов.