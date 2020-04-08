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    Нолито: «Головин может стать футболистом экстра-класса»

    Полузащитник «Севильи» Нолито высоко оценил перспективы полузащитника «Монако» Александра Головина.

    – Зимой партнером Аспаса по нападению стал российский форвард Федор Смолов. Что можете сказать о нем?

    – Федор – сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать «Сельте» набирать очки, команда выбралась из зоны вылета. Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.

    – Федор покинул чемпионат России только в 30 лет. Как думаете, не поздно ли, чтобы построить успешную карьеру в Ла Лиге?

    – Все относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон.

    Знаю, что другой ваш игрок – Александр Головин – рано уехал в Европу и сейчас выступает за «Монако». Он очень впечатлил меня на чемпионате мира-2018, думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го.
    • Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

    Источник: «Известия»

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    08.04.2020 06:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 8 апреля, 09:44

      О чём он ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 > Alekxei Z. 18 часов назад

      О перспективе Смолова и молодого Головина в Европе.

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