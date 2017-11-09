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  • Ещенко: «Нолито подбежал, начал что-то рассказывать. Я и послал его»

Ещенко: «Нолито подбежал, начал что-то рассказывать. Я и послал его»

9 ноября 2017, 11:46
10

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о причинах стычки с нападающим «Севильи» Нолито, которая случилась в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Был такой спорный момент… Я побежал вперед в атаку, он меня сзади подтолкнул, я потерял координацию и не смог ударить головой, хотя момент был очень хороший. А так – ничего особенного. Я упал, он подбежал ко мне, начал что-то рассказывать… Ну и все. Я его послал подальше.

Если бы он сам не подошел, ничего бы и не было. А так подбежал, стал мне что-то высказывать, что, мол, почему я упал? Пришлось объяснить почему. Только уже на нашем простом и, думаю, доходчивом языке», – сказал Ещенко.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1.

Источник: Бобсоккер
Лига чемпионов Спартак Севилья Ещенко Андрей Нолито
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1510218768
Чисто игровой момент....
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Сержтир
1510220572
Именно ради этого он и подбежал.
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oyabun
1510223848
Вопрос в том понял ли Нолито нашего Андрея и его непередаваемый русский фольклёр?
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Александ1982
1510224042
надо учить иностранные языки, чтобы дальше и понятнее посылать))))
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ribavadim
1510228882
Там уже налито было, а он упал!
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piligrim1986
1510228947
приложил так сказать матерком))
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Decorhome
1510229000
Пускай учат русский)
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gari69
1510229656
— По́рко мадонна, диум пе́сто пер ба́ко касте́лло!!! Дене бра́но хема́ре, и́нчес арве́стих, цхам дураля!!! (Простите, погорячился.)
Ответить
Полная Канистра
1510233076
хорошо что он понял куда идти надо и своих пусть туда забирает
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Опорник84
1510234953
Что за люди, в морду плюнешь, драться лезут!
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