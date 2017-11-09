Ещенко: «Нолито подбежал, начал что-то рассказывать. Я и послал его»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о причинах стычки с нападающим «Севильи» Нолито, которая случилась в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Был такой спорный момент… Я побежал вперед в атаку, он меня сзади подтолкнул, я потерял координацию и не смог ударить головой, хотя момент был очень хороший. А так – ничего особенного. Я упал, он подбежал ко мне, начал что-то рассказывать… Ну и все. Я его послал подальше.

Если бы он сам не подошел, ничего бы и не было. А так подбежал, стал мне что-то высказывать, что, мол, почему я упал? Пришлось объяснить почему. Только уже на нашем простом и, думаю, доходчивом языке», – сказал Ещенко.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1.