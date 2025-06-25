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  • Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»

Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»

Сегодня, 08:42

Бывший форвард «Барселоны» Нолито оценил поведение нападающего команды Ламина Ямаля.

  • Ямаль в июне после победы над Францией в полуфинале Лиги наций (5:4) пришел на пресс-конференцию в кепке, повернув козырек назад.
  • С Испанией Ламин брал Евро-2024.
  • Игрок ранее продлил контракт с «Барселоной».

«На месте отца я бы ударил Ламина кепкой по уху.

Мне такое поведение не по вкусу. Нужно выбирать время и место. Все-таки Ямаль представляет такой серьезный клуб, как «Барселона», – сказал Нолито в эфире El Chringuito.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Нолито Ямаль Ламин
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