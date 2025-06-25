Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»

Бывший форвард «Барселоны» Нолито оценил поведение нападающего команды Ламина Ямаля.

Ямаль в июне после победы над Францией в полуфинале Лиги наций (5:4) пришел на пресс-конференцию в кепке, повернув козырек назад.

С Испанией Ламин брал Евро-2024.

Игрок ранее продлил контракт с «Барселоной».

«На месте отца я бы ударил Ламина кепкой по уху.

Мне такое поведение не по вкусу. Нужно выбирать время и место. Все-таки Ямаль представляет такой серьезный клуб, как «Барселона», – сказал Нолито в эфире El Chringuito.