Нолито изъявил желание вернуться в «Сельту»

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито не исключил своего возвращения в Испанию. Как отметил футболист, он был бы рад выступать за «Сельту».

«Не все будет зависит от меня. Возможно, будет оформлена аренда с возможностью последующего выкупа. Я многим обязан «Сельте». В этом клубе провел три фантастических года. Хотел бы вернуться в Виго», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.