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    Нолито изъявил желание вернуться в «Сельту»

    Нападающий «Манчестер Сити» Нолито не исключил своего возвращения в Испанию. Как отметил футболист, он был бы рад выступать за «Сельту».

    «Не все будет зависит от меня. Возможно, будет оформлена аренда с возможностью последующего выкупа. Я многим обязан «Сельте». В этом клубе провел три фантастических года. Хотел бы вернуться в Виго», – заявил футболист.

    В завершившемся сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    14.06.2017 16:34
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