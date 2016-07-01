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  • Нолито: «Гвардиола – один из лучших тренеров мира, мне повезло работать под его рукуводством»

Нолито: «Гвардиола – один из лучших тренеров мира, мне повезло работать под его рукуводством»

1 июля 2016, 11:58

Новичок «Манчестер Сити» Нолито поделился впечатлениями от своего перехода в английский клуб.

– Что ты можешь дать «Манчестер Сити»?

– Постараюсь сделать как можно больше для успеха команды: соответствовать требованиям тренера, играть как можно лучше и помочь «Сити» побеждать.

– Чего ты ждешь от Гвардиолы?

– Мне повезло, потому что Гвардиола дал мне шанс играть в «Барселоне». У меня есть опыт работы с Гвардиолой, я немного знаю его и считаю одним из лучших тренеров мира. Он хорошо знает футбол, такой наставник поможет мне играть лучше.

– В команде уже есть несколько испанцев…

– Да, я знаю Давида Силву по национальной сборной – мы хорошие приятели.

– Как бы ты описал себя в трех словах?

– Не умею давать такие характеристики! Я самый обыкновенный человек.

– Каковы твои первые впечатления от клуба?

– Впечатление самое благоприятное: превосходные условия для тренировок, потрясающий стадион, бассейн, как будто попадаешь в другой мир! Все условия для того, чтобы хорошо играть в футбол.

– Почему ты выбрал девятый номер?

– Мне предложили несколько номеров на выбор, один из них – 9. Я играл в футболке с девятым номером в «Барселоне Б» и «Бенфике», поэтому выбрал его еще раз.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Нолито Гвардиола Хосеп
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