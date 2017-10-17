Промес и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Севильей»; Банега, Нолито сыграют в основе гостей

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.

«Севилья»: Рико, Кьер, Ленгле, Крон-Дели, Бен-Йеддер, Банега, Писсаро, Сарабия, Эскудеро, Нолито, Меркадо.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве.

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Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать