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    Промес и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Севильей»; Банега, Нолито сыграют в основе гостей

    Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей».

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.

    «Севилья»: Рико, Кьер, Ленгле, Крон-Дели, Бен-Йеддер, Банега, Писсаро, Сарабия, Эскудеро, Нолито, Меркадо.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 20:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 17 октября 2017, 21:31

      Ребров уже совсем скатился что ли? Зря его не поставили, Селихов пропустит пяток-другой обязательно.

      0
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 > BRO_football 17 октября 2017, 21:44

      Во-первых у Реброва травма, а во- вторых Селихов не хуже, а может даже и лучше Реброва!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV > BRO_football 17 октября 2017, 23:45

      5-1 ну ты просто профессор в прогнозах)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 октября 2017, 21:13

      Удачи спартаку дома надо обыграть севилью

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 октября 2017, 21:11

      Массимо виднее, но лично я был бы спокойнее, если б на поле вышли 3 ЦЗ и не было Попова))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18228

      ilichkadr 17 октября 2017, 21:03

      Бомжи болеют за Спартак!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      baden69 17 октября 2017, 21:01

      Крайне тяжело будет Спартаку, но, будем надеяться, что очки в копилку России после игры капнут. Вперед, Спартак, сегодня мы с вами.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 октября 2017, 20:59

      Пиз..ц, Ещенко, это пиз...ц!!! Я уже боюсь смотреть!

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Сильвербой 17 октября 2017, 21:01

      Ещенко - машина-убийца. Он любого затопчет.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 20:51

      НУ ВСЁ РЕБЯТА СОБЕРИТЕСЬ ДАЙТЕ БОЙ

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      alikatos 17 октября 2017, 20:51

      ждём тока победы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 20:50

      Состав боевой! Цель есть, задачи поставлены и роли распределены!!
      Надо сыграть в унисон, добыть победу и доставить себе и людям удовольствие!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 17 октября 2017, 20:46

      Удачи!

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