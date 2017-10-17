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Промес и Адриано – в атаке «Спартака» на матч с «Севильей»; Банега, Нолито сыграют в основе гостей

17 октября 2017, 20:37
22

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.

«Севилья»: Рико, Кьер, Ленгле, Крон-Дели, Бен-Йеддер, Банега, Писсаро, Сарабия, Эскудеро, Нолито, Меркадо.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по Москве.

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Кто тащит «Севилью» наверх. Этих людей «Спартак» должен знать

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Севилья Спартак Адриано Луис Банега Эвер Нолито Промес Квинси
Комментарии (22)
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turist82
1508262136
Боевой состав!
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DKGOM
1508262219
Готовимся к очередному позору!!!
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МЯСО87
1508262396
Удачи!
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insider_retro
1508262634
Состав боевой! Цель есть, задачи поставлены и роли распределены!! Надо сыграть в унисон, добыть победу и доставить себе и людям удовольствие!!!
Ответить
alikatos
1508262674
ждём тока победы
Ответить
Полная Канистра
1508262709
НУ ВСЁ РЕБЯТА СОБЕРИТЕСЬ ДАЙТЕ БОЙ
Ответить
baden69
1508263283
Крайне тяжело будет Спартаку, но, будем надеяться, что очки в копилку России после игры капнут. Вперед, Спартак, сегодня мы с вами.
Ответить
ilichkadr
1508263393
Бомжи болеют за Спартак!
Ответить
Eddyson
1508263869
Массимо виднее, но лично я был бы спокойнее, если б на поле вышли 3 ЦЗ и не было Попова))
Ответить
Tajik-za Zenit
1508264028
Удачи спартаку дома надо обыграть севилью
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