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«Бетис» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Нолито

16 мая 2017, 13:43
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Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может вернуться в Испанию. В своих рядах 30-летнего игрока хочет видеть «Бетис», который уже вступил в переговоры с руководством «горожан».

Сообщается, что клуб из Севильи готов заплатить за экс-форварда «Сельты» 4 миллиона евро. Основная проблема – высокая зарплата футболиста, составляющая 118 тысяч евро в неделю.

Нолито перебрался в «Манчестер Сити» в июле минувшего года за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец принял участие 30 поединках, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Бетис Нолито
Комментарии (1)
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Болельщик Реал Мадрида
1494933023
Ужас заплатили 18 миллионов евро, а продадут за какие пять, максимум семь. Современный футбол сошел с ума. Многие игроки не заслуживают и половины тех денег, что получают.
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