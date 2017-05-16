«Бетис» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Нолито

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может вернуться в Испанию. В своих рядах 30-летнего игрока хочет видеть «Бетис», который уже вступил в переговоры с руководством «горожан».

Сообщается, что клуб из Севильи готов заплатить за экс-форварда «Сельты» 4 миллиона евро. Основная проблема – высокая зарплата футболиста, составляющая 118 тысяч евро в неделю.

Нолито перебрался в «Манчестер Сити» в июле минувшего года за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец принял участие 30 поединках, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.