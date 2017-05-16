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    «Бетис» хочет приобрести у «Манчестер Сити» Нолито

    Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может вернуться в Испанию. В своих рядах 30-летнего игрока хочет видеть «Бетис», который уже вступил в переговоры с руководством «горожан».

    Сообщается, что клуб из Севильи готов заплатить за экс-форварда «Сельты» 4 миллиона евро. Основная проблема – высокая зарплата футболиста, составляющая 118 тысяч евро в неделю.

    Нолито перебрался в «Манчестер Сити» в июле минувшего года за 18 миллионов евро.

    В текущем сезоне испанец принял участие 30 поединках, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: BBC

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    16.05.2017 13:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:10

      Ужас заплатили 18 миллионов евро, а продадут за какие пять, максимум семь. Современный футбол сошел с ума. Многие игроки не заслуживают и половины тех денег, что получают.

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