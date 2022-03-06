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    Нолито - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Мануэль Агудо
    Фамилия Дуран
    Состав Без клуба
    Родной город Санлукар-де-Баррамеда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 26 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -70' Валенсия (Валенсия) 2:0 Сельта (Виго)
    07.05.2022 73' -90' Сельта (Виго) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    01.05.2022 55' -90' Гранада (Гранада) 1:1 Сельта (Виго)
    20.04.2022 57' -90' Сельта (Виго) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    17.04.2022 72' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Сельта (Виго)
    10.04.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Сельта (Виго)
    02.04.2022 1' -72' Сельта (Виго) 1:2 Реал (Мадрид)
    53'
    20.03.2022 1' -67' Сельта (Виго) 0:0 Бетис (Севилья)
    12.03.2022 1' -64' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Сельта (Виго)
    06.03.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 4:3 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    26.02.2022 75' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Сельта (Виго)
    21.02.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Леванте (Валенсия)
    12.02.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Сельта (Виго)
    05.02.2022 88' -90' Сельта (Виго) 2:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.01.2022 65' -90' Севилья (Севилья) 2:2 Сельта (Виго)
    19.01.2022 79' -90' Сельта (Виго) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.01.2022 58' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Сельта (Виго)
    02.01.2022 90' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Сельта (Виго)
    17.12.2021 84' -90' Сельта (Виго) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    10.12.2021 72' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Сельта (Виго)
    05.12.2021 57' -90' Сельта (Виго) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    90'
    27.11.2021 1' -46' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Сельта (Виго)
    20.11.2021 1' -65' Сельта (Виго) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    06.11.2021 1' -90' Сельта (Виго) 3:3 Барселона (Барселона)
    74'
    01.11.2021 61' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    28.10.2021 1' -68' Сельта (Виго) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.10.2021 1' -71' Хетафе (Хетафе) 0:3 Сельта (Виго)
    17.10.2021 1' -73' Сельта (Виго) 0:1 Севилья (Севилья)
    03.10.2021 1' -61' Эльче (Эльче) 1:0 Сельта (Виго)
    27.09.2021 1' -62' Сельта (Виго) 1:0 Гранада (Гранада)
    21.09.2021 46' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Сельта (Виго)
    17.09.2021 46' -90' Сельта (Виго) 1:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2021 63' -90' Реал (Мадрид) 5:2 Сельта (Виго)
    28.08.2021 1' -64' Сельта (Виго) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    23.08.2021 1' -61' Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
    51'
    15.08.2021 1' -62' Сельта (Виго) 1:2 Атлетико (Мадрид)
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