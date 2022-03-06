|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|26
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -70'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Сельта (Виго)
|07.05.2022
|73' -90'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|01.05.2022
|55' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.04.2022
|57' -90'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|17.04.2022
|72' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.04.2022
|1' -72'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|53'
|20.03.2022
|1' -67'
|Сельта (Виго)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|12.03.2022
|1' -64'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Сельта (Виго)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.02.2022
|75' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Сельта (Виго)
|21.02.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Сельта (Виго)
|05.02.2022
|88' -90'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.01.2022
|65' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Сельта (Виго)
|19.01.2022
|79' -90'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.01.2022
|58' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.01.2022
|90' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Сельта (Виго)
|17.12.2021
|84' -90'
|Сельта (Виго)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|10.12.2021
|72' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Сельта (Виго)
|05.12.2021
|57' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|90'
|27.11.2021
|1' -46'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|20.11.2021
|1' -65'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.11.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:3
|Барселона (Барселона)
|74'
|01.11.2021
|61' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|28.10.2021
|1' -68'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.10.2021
|1' -71'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Сельта (Виго)
|17.10.2021
|1' -73'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|03.10.2021
|1' -61'
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Сельта (Виго)
|27.09.2021
|1' -62'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Гранада (Гранада)
|21.09.2021
|46' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|17.09.2021
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Кадис (Кадис)
|12.09.2021
|63' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:2
|Сельта (Виго)
|28.08.2021
|1' -64'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|23.08.2021
|1' -61'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|51'
|15.08.2021
|1' -62'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)