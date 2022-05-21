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Нолито
Статистика
Нолито - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1986 (39), Санлукар-де-Баррамеда
#3 | Нападающий
180 см | 70 кг
Испания
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Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
26
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 0
21.05.2022
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 0
07.05.2022
Алавес
73' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 1
01.05.2022
Сельта
55' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0 : 2
20.04.2022
Хетафе
57' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
0 : 2
17.04.2022
Сельта
72' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
10.04.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
1 : 2
02.04.2022
Реал
1' - 72'
53'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
20.03.2022
Бетис
1' - 67'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
1 : 0
12.03.2022
Сельта
1' - 64'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
4 : 3
06.03.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
2 : 0
26.02.2022
Сельта
75' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
21.02.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 0
12.02.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
05.02.2022
Райо Вальекано
88' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2 : 2
22.01.2022
Сельта
65' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
2 : 0
19.01.2022
Осасуна
79' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.01.2022
Сельта
58' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 2
02.01.2022
Сельта
90' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3 : 1
17.12.2021
Эспаньол
84' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
0 : 0
10.12.2021
Сельта
72' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
1 : 2
05.12.2021
Валенсия
57' - 90'
90'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
1 : 2
27.11.2021
Сельта
1' - 46'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
20.11.2021
Вильярреал
1' - 65'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
3 : 3
06.11.2021
Барселона
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
0 : 0
01.11.2021
Сельта
61' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 2
28.10.2021
Реал Сосьедад
1' - 68'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 3
25.10.2021
Сельта
1' - 71'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
17.10.2021
Севилья
1' - 73'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
1' - 61'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
27.09.2021
Гранада
1' - 62'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
21.09.2021
Сельта
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 2
17.09.2021
Кадис
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
5 : 2
12.09.2021
Сельта
63' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 1
28.08.2021
Атлетик
1' - 64'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
23.08.2021
Сельта
1' - 61'
51'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
15.08.2021
Атлетико
1' - 62'
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