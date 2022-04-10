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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 10 апреля 2022
Эспаньол
10.04.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
89'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Сельта
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
90'
+1
Замена
Д. Лопес
️️️️
Р. де Томас
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Лей
Пас отдал
С. Дардер
89'
Желтая карточка
Т. Вилена
81'
77'
Желтая карточка
К. Васкес
67'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
Замена
В. Лей
️️️️
А. Эмбарба
67'
Замена
Т. Вилена
️️️️
К. Баре
66'
Желтая карточка
К. Баре
55'
46'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Мина
Желтая карточка
Ф. Калеро
45'
Желтая карточка
Я. Эррера
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эспаньол
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
23
Аугусто Солари
ПВ
3
Нолито
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
17
Педроса
6
Кабрера
12
Калеро
27
Хиль
88
Баре
21
Эррера
10
Дардер
7
Пуадо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-1-2-3
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
10
Серви
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
9
де Томас
5
Лопес
5
Лопес
9
де Томас
88
Баре
52
Вилена
52
Вилена
88
Баре
23
Эмбарба
7
Лей
7
Лей
23
Эмбарба
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
77
Мина
91
Гальярдо
91
Гальярдо
77
Мина
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Эспаньол - Сельта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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