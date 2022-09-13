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Рауль де Томас
Рауль де Томас
Завершил карьеру
17 октября 1994 (31), Мадрид
#9 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Райо Вальекано» выкупил де Томаса за 8 миллионов. Президент клуба дрался с его агентом на переговорах
2022.09.13 13:55
Пост
Президент «Райо Вальекано» уехал с переговоров с перебинтованным носом – подрался с агентом из-за комиссии
2022.09.10 13:31
4
Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом игрока на переговорах о трансфере
2022.09.09 23:57
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Эспаньола»
2022.08.15 08:25
«Бавария» может купить воспитанника «Реала» де Томаса
2022.07.25 23:50
«Реал» может вернуть де Томаса, если не подпишет Холанда
2022.04.30 13:58
Новичок «Эспаньола» де Томас в первых четырех матчах забил четыре гола. Его купили за 20 миллионов
2020.02.04 13:40
«Эспаньол» купил форварда «Бенфики» де Томаса за 20 миллионов
2020.01.09 14:07
Pericos Online: «Эспаньол» отказался от покупки Смолова в пользу де Томаса
2020.01.07 15:53
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Де Томас перешел из «Реала» в «Бенфику» за 20 миллионов
2019.07.04 00:17
2
AS: Зидан решил вернуть де Томаса в «Реал» и сделать его дублером Бензема
2019.04.13 13:53
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