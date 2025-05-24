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Рауль де Томас
Статистика
Рауль де Томас - статистика
Завершил карьеру
17 октября 1994 (31), Мадрид
#9 | Нападающий
178 см
Испания
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Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Примера 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Товарищеские матчи 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
0 : 0
24.05.2025
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 2
18.05.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 2
15.05.2025
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 0
02.05.2025
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 0
24.04.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
1 : 1
19.04.2025
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
3 : 1
13.04.2025
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 4
04.04.2025
Эспаньол
75' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
0 : 2
29.03.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 0
24.11.2024
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 3
08.11.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.10.2024
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 0
20.10.2024
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
1 : 2
05.10.2024
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
1 : 1
28.09.2024
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
0 : 0
25.09.2024
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
1 : 1
22.09.2024
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
3 : 1
16.09.2024
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
2 : 1
31.08.2024
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 0
24.08.2024
Райо Вальекано
Был в запасе
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