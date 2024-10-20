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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Райо Вальекано
Мальорка - Райо Вальекано: обзор матча 20 октября 2024
Мальорка
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
75'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Райо Вальекано
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
84'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Дардер
84'
Замена
О. Маскарель
️️️️
М. Морланес
77'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
75'
73'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Мумин
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Ларин
72'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Р. Наварро
72'
64'
Замена
Х. Родригес
️️️️
И. Палазон
63'
Замена
О. Валентин
️️️️
У. Лопес
55'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
С. Камельо
55'
Замена
П. Сисс
️️️️
Ж. Гумбау
Желтая карточка
М. Морланес
38'
37'
Желтая карточка
А. Мумин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
23
Наварро
19
Мурики
9
Ларин
4-1-1-3-1
13
Баталья
2
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
6
Гумбау
8
Лопес
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Гарсия
10
Камельо
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
9
Ларин
14
Родригес
14
Родригес
9
Ларин
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
2
Мумин
15
Эрнандес
15
Эрнандес
2
Мумин
6
Гумбау
6
Сисс
6
Сисс
6
Гумбау
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
23
Родригес
23
Родригес
7
Палазон
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
367
371
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.59
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
0 : 0
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Альберола Рохас
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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