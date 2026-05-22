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«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93

22 мая 2026 9:00
Мальорка - Овьедо
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Тотал матча меньше 2.5
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23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Мальорка» и «Реал Овьедо». Хозяева занимают 19-е место (зона прямого вылета) с 39 очками после 37 туров. Гости располагаются на последнем 20-м месте с 29 очками – уже практически потеряли шансы на спасение. Для «Мальорки» это последний шанс покинуть зону вылета.

«Мальорка»

Балеарский клуб подходит к матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывает в 5 последних матчах дома. Команда забивает в 10 из 12 последних матчей. Однако форма оставляет желать лучшего: три матча без побед, три матча подряд с пропущенными голами. В последних 5 играх «Мальорка» забила 4 гола (0.80 в среднем) и пропустила 8 (1.60 в среднем). Атака слаба, оборона дырявая. В прошлом туре последовало поражение от «Леванте» (0:2). Лучший бомбардир Ведат Мурики (22 гола в 36 матчах) – настоящая звезда, которая может решить эпизод в одиночку.

«Реал Овьедо»

Гости находятся в катастрофической форме: шесть матчей без побед. Атака полностью провалилась: 1 гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем). Оборона тоже не работает: 8 пропущенных (1.60 в среднем). Команда забивает в 4 последних матчах, но по одному голу – этого катастрофически мало. В прошлом туре последовало поражение от «Алавеса» (0:1). Лучший бомбардир Федерико Виньяс (9 голов в 34 матчах) – не может вытащить команду.

Факты о командах:

«Мальорка»

  • Занимает 19-е место (зона прямого вылета), набрав 39 очков после 37 туров
  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Три матча без побед
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Ведат Мурики (22 гола в 36 матчах)

«Реал Овьедо»

  • Занимает 20-е место (последнее), набрав 29 очков после 37 туров
  • Шесть матчей без побед
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Федерико Виньяс (9 голов в 34 матчах)

История личных встреч

  • Три последних очных встречи завершились вничью (0:0, 0:0, 2:2)
  • «Мальорка» не проигрывает «Реал Овьедо» в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» уже потерял все шансы на спасение – отставание в 10 очков от зоны стыков за 1 тур до финиша. Команда не может победить 6 матчей и забивает 0.20 гола за игру. «Мальорке» нужна победа, чтобы обойти «Жирону» (40 очков) и «Эльче» (42 очка) – задача сложная, но теоретически возможная. Хозяева дома не проигрывают 5 матчей, у них есть Мурики – один из лучших бомбардиров лиги. «Реал Овьедо» психологически сломлен и вряд ли окажет серьeзное сопротивление. «Мальорка» обязана побеждать и надеяться на осечки конкурентов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.93
  • Победа «Мальорка»

1.93
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Овьедо Мальорка
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