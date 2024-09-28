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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леганес
Райо Вальекано - Леганес: обзор матча 28 сентября 2024
Райо Вальекано
28.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
8'
С. Камельо
55'
Х. Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Леганес
Желтая карточка
А. Эмбарба
90'
+4
85'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Х. Крус
Замена
О. Трехо
️️️️
Х. де Фрутос
80'
74'
Замена
О. Родригес
️️️️
А. Альтимира
74'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
С. Аллер
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Гарсия
74'
64'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
С. Сиссе
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Камельо
64'
Замена
И. Палазон
️️️️
Х. Родригес
64'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
63'
Желтая карточка
Х. Родригес
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Крус
Пас отдал
В. Розье
27'
Желтая карточка
Р. Тапиа
ГОЛ! 1:0!
С. Камельо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
(К)
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
6
Сисс
18
Гарсия
23
Родригес
19
де Фрутос
10
Камельо
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
19
Розье
22
Настасич
55
Гонсалес
2
Альтимира
13
Тапиа
15
Эрнандес
8
Сиссе
19
Крус
12
Лопес
22
Аллер
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
19
де Фрутос
8
Трехо
8
Трехо
19
де Фрутос
23
Родригес
7
Палазон
7
Палазон
23
Родригес
18
Гарсия
23
Эмбарба
23
Эмбарба
18
Гарсия
19
Крус
15
Франкеса
15
Франкеса
19
Крус
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
2
Альтимира
14
Родригес
14
Родригес
2
Альтимира
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леганес
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Райо Вальекано - Леганес
2
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
7
Офсайды
2
2
Количество передач
462
400
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.62
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Вальекас
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