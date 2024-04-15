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Нидерланды. Эредивизие
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Утрехт
Себастьян Аллер
€ 1 млн
Себастьян Аллер
Утрехт
22 июня 1994 (32)
#91 | Нападающий
190 см
Кот-д'Ивуар | Франция
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Публикации
Автор гола «Боруссии Д» в ворота «Атлетико» пропустит ответный четвертьфинал ЛЧ
2024.04.15 14:28
Только один игрок забил 12 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем Аллер
2024.04.11 00:45
Беллингем повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов
2024.03.07 10:50
2
Видео
Игроки «Боруссии» Д красочно встретили Аллера с Кубка Африки
2024.02.16 19:33
«Гребаный рак». «Боруссия» Д – после гола Аллера
2023.02.04 22:48
2
Аллер забил первый официальный гол после рака. Сегодня Всемирный день борьбы против рака
2023.02.04 19:15
1
Фото
Аллер сыграет в бутсах с надписью «Гребаный рак»
2023.01.22 13:21
Аллер оформил хет-трик за семь минут в товарищеском матче. Летом у него выявили онкологию
2023.01.13 20:48
Аллер поучаствовал в товарищеском матче против «Фортуны». Летом у него выявили онкологию
2023.01.11 07:55
Аллер вернулся к тренировкам с «Боруссией». Летом у него выявили онкологию
2023.01.03 15:40
Аллер перенес еще одну операцию. У него рак
2022.11.25 02:19
1
Названы номинанты на премию Globe Soccer Awards
2022.10.20 11:57
1
Названы футболисты, занявшие 11-20 места в голосовании за «Золотой мяч»
2022.10.17 19:55
3
Видео
Аллер впервые после химиотерапии появился на публике и не сдержал слез. Ему аплодировали
2022.08.31 09:50
«Боруссия» нашла замену Аллеру, у которого выявили онкологию
2022.08.07 22:59
«Боруссия» Д намерена купить Симеоне-младшего
2022.08.01 09:59
Опухоль яичка у Аллера оказалась злокачественной
2022.07.30 15:48
2
Названы сроки восстановления Аллера, у которого выявили онкологию
2022.07.28 07:53
Форвард «Краснодара» Кордоба может стать заменой для Аллера в «Боруссии»
2022.07.25 21:34
3
«Боруссия» Д из-за онкологии у Аллера обратилась к кандидатуре Пентека
2022.07.24 11:27
Аллер, у которого выявили онкологию, перенес операцию
2022.07.21 22:10
1
«Боруссия» может подписать 35-летнего Суареса в связи с онкологией у Аллера
2022.07.20 16:24
«Аякс» поддержал Аллера. У игрока онкология
2022.07.20 07:49
Аллер обратился к болельщикам после того, как у него выявили онкологию
2022.07.20 00:51
1
У Аллера обнаружили онкологию. «Боруссия» купила его за рекордные 35 миллионов
2022.07.19 00:37
Число претендентов на звание лучшего игрока года в Африке сокращено с 30 до 10
2022.07.12 00:38
1
Фото
Аллер выбрал игровой номер в «Боруссии»
2022.07.07 09:15
Фото
Аллер перешел в «Боруссию» из «Аякса». Это рекордная покупка в истории клуба из Дортмунда
2022.07.06 18:37
1
Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
2022.06.30 19:28
«Аякс» может подписать Суареса на замену Аллеру
2022.06.24 13:55
1
2
3
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
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1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
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