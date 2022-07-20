Аллер обратился к болельщикам после того, как у него выявили онкологию

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер обратился к болельщикам. Ранее у футболиста выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.
«Я хочу еще раз поблагодарить вас от всего сердца за все эти теплые сообщения. Я был очень тронут, увидев эти прекрасные реакции, и даже чувствую, что не заслуживаю так много. Это станет еще одним испытанием в нашем путешествии.
До скорой встречи на поле, чтобы отпраздновать наши следующие победы. Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», – написал футболист в соцсетях.
- «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд клуба.
- Форвард заключил с немцами контракт до 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»