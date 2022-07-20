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Аллер обратился к болельщикам после того, как у него выявили онкологию

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер обратился к болельщикам. Ранее у футболиста выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.

«Я хочу еще раз поблагодарить вас от всего сердца за все эти теплые сообщения. Я был очень тронут, увидев эти прекрасные реакции, и даже чувствую, что не заслуживаю так много. Это станет еще одним испытанием в нашем путешествии.

До скорой встречи на поле, чтобы отпраздновать наши следующие победы. Я и моя семья благодарим вас. Теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, чтобы вернуться сильнее», – написал футболист в соцсетях.

  • «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
  • Это трансферный рекорд клуба.
  • Форвард заключил с немцами контракт до 2026 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1527

    Benifacto 19 минут назад

    ниче не хочу наговаривать...но чую дело в другом...о чем узнали только в душе после тренировки...

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