Беллингем повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал автором голевой передачи на Винисиуса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:1).

Он оказавшимся четвертым футболистом, совершившим результативные действия в своих первых 6 матчах за один клуб в Лиге чемпионов. 20-летний Беллингем забил в этих встречах 4 гола и отдал 4 передачи.

Подобное достижение также удавалось Артему Дзюбе в «Зените» в 2015 году, Килиану Мбаппе в «ПСЖ» в 2017-м и Себастьяну Аллеру в «Аяксе» в 2021-м. При этом данные учитываются с сезона-2003/04.