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    Беллингем повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал автором голевой передачи на Винисиуса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:1).

    Он оказавшимся четвертым футболистом, совершившим результативные действия в своих первых 6 матчах за один клуб в Лиге чемпионов. 20-летний Беллингем забил в этих встречах 4 гола и отдал 4 передачи.

    Подобное достижение также удавалось Артему Дзюбе в «Зените» в 2015 году, Килиану Мбаппе в «ПСЖ» в 2017-м и Себастьяну Аллеру в «Аяксе» в 2021-м. При этом данные учитываются с сезона-2003/04.

    • Беллингем не играл в первом матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг», который «Реал» выиграл со счетом 1:0.
    • Также он пропустил встречу против «Браги» в 4-м туре группового этапа.
    • Беллингем пришел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июне 2023 года.

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    Источник: Страница OptaJose в соцсети X

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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1709798826
    дзюбло с халком тогда феерили. по-моему, он 6 голов в группе забил, установив рекорд для россиян. больше в группах тогда забили только роналду и левандовски. во всякие там символические сборные попал. группу заранее выиграли, осечка случилась только в ничего не значащем последнем туре на выезде с гентом, им позарез нужна была эта победа, чтобы выйти из группы, и они этого добились. боаш тогда второй состав выпустил. блин, лучший тренер зенита всех времён.
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    NewLife
    1709799125
    Статистика - последнее прибежище не состоявшихся журналистов. Вспоминается шутка про кандидатскую диссертацию на тему " Влияние дождевых червей на произрастание телеграфных столбов".
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    Дубина
    1709799365
    Позор аля - бзяниту((( Все дырявили кому не лень по два раза(!!!!
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    Спартач80
    1709807318
    Ну хоть где то Зенька отметилась, а то всё время с раздвинутыми булками, в группах ЛЧ=))))
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