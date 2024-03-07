Каррагер исключил «Реал» из числа лучших команд Европы

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об уровне «Реала» после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии мадридский клуб прошел «РБ Лейпциг» по итогам двух встреч (1:0 и 1:1).
«Лейпциг» был великолепен в обоих матчах, они доминировали и играли лучше. Просто аура «Реала» и «Бернабеу» помогла пройти дальше. Это не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в Лиге чемпионов.
Сейчас «Реал» гораздо хуже «Манчестер Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом». Уверен, они станут лучше, но сейчас «Реал» не входит в число лучших команд Европы», – сказал Каррагер.
- «Реал» в 20-й раз добрался до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
- Туда также вышли «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария». Еще четыре команды определятся на следующей неделе.