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    Каррагер исключил «Реал» из числа лучших команд Европы

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об уровне «Реала» после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии мадридский клуб прошел «РБ Лейпциг» по итогам двух встреч (1:0 и 1:1).

    «Лейпциг» был великолепен в обоих матчах, они доминировали и играли лучше. Просто аура «Реала» и «Бернабеу» помогла пройти дальше. Это не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в Лиге чемпионов.

    Сейчас «Реал» гораздо хуже «Манчестер Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом». Уверен, они станут лучше, но сейчас «Реал» не входит в число лучших команд Европы», – сказал Каррагер.

    • «Реал» в 20-й раз добрался до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
    • Туда также вышли «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария». Еще четыре команды определятся на следующей неделе.

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    Источник: CBS Sports Golazo

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    Комментарии (4)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709812768
    Бред Реал силен
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    моэм
    1709816604
    Смешно ....пигмей рассуждает о том что Великан " не очень "....а всем будет совсем несмешно , когда Карло подведёт форму Реала к высшей точке ближе к финалу....ведь именно так выигрываются Кубки .
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    Алексей З
    1709818564
    ВЧЕРА Лейпциг играл лучше , но дальше прошёл Реал. Это футбол , так бывает.
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    САНЁК17
    1709824265
    Можно было с великим игроком или тренером согласиться, а это защитник обычный бывший , пехота!пусть скулит
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