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    • Защитник «РБ Лейпциг» обвинил судью матча с «Реалом» в неуважении к его команде

    Защитник «РБ Лейпциг» обвинил судью матча с «Реалом» в неуважении к его команде

    Защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум считает, что главный судья ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» Давиде Масса общался с игроками мадридцев более вежливо, чем с его партнерами по команде.

    Встреча в столице Испании закончилась вничью 1:1. В первом матче «Реал» победил в гостях 1:0.

    «Не назвал бы судейство странным, но судья говорил со мной и моими партнерами с небольшой усмешкой. Он однозначно хороший судья, но мы тоже приятные и классные парни. С нами можно разговаривать нормально. К игрокам «Мадрида» он обращался более вежливо.

    Прежде всего, обидно, что приходится говорить о судействе в Лиге чемпионов. В этом турнире должны работать лучшие. Он, безусловно, топ-судья, но он принял несколько плохих решений. Я не хочу знать, что происходит, когда Винисиус вот так хватает Орбана за горло.

    «Реал» знает, что мы провели очень хороший матч. Думаю, они тяжело дышат в раздевалке и радуются, что прошли дальше», – сказал Раум.

    • На 55-й минуте нападающий «Реала» Винисиус сфолил на капитане «РБ Лейпциг» Вилли Орбане, а затем толкнул игрока немецкой команды в шею. Бразилец за это получил желтую карточку.
    • В этом матче Винисиус и Орбан забили голы. Бразилец отличился на 65-й минуте, а венгр – на 68-й.

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    Источник: Trierischer Volksfreund

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