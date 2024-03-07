Защитник «РБ Лейпциг» обвинил судью матча с «Реалом» в неуважении к его команде

Защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум считает, что главный судья ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» Давиде Масса общался с игроками мадридцев более вежливо, чем с его партнерами по команде.

Встреча в столице Испании закончилась вничью 1:1. В первом матче «Реал» победил в гостях 1:0.

«Не назвал бы судейство странным, но судья говорил со мной и моими партнерами с небольшой усмешкой. Он однозначно хороший судья, но мы тоже приятные и классные парни. С нами можно разговаривать нормально. К игрокам «Мадрида» он обращался более вежливо.

Прежде всего, обидно, что приходится говорить о судействе в Лиге чемпионов. В этом турнире должны работать лучшие. Он, безусловно, топ-судья, но он принял несколько плохих решений. Я не хочу знать, что происходит, когда Винисиус вот так хватает Орбана за горло.

«Реал» знает, что мы провели очень хороший матч. Думаю, они тяжело дышат в раздевалке и радуются, что прошли дальше», – сказал Раум.