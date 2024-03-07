«Реал» – второй клуб, вышедший в четвертьфинал Лиги чемпионов 20 и более раз

«Реал» в 20-й раз сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала испанский клуб прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей (1:0 и 1:1).

Чаще «Реала» до этой стадии турнира доходила только «Бавария». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов немецкий клуб прошел «Лацио» по сумме двух встреч (0:1 и 3:0). Она сыграет в четвертьфинале в 22-й раз.