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    • «Реал» – второй клуб, вышедший в четвертьфинал Лиги чемпионов 20 и более раз

    «Реал» – второй клуб, вышедший в четвертьфинал Лиги чемпионов 20 и более раз

    «Реал» в 20-й раз сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала испанский клуб прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей (1:0 и 1:1).

    Чаще «Реала» до этой стадии турнира доходила только «Бавария». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов немецкий клуб прошел «Лацио» по сумме двух встреч (0:1 и 3:0). Она сыграет в четвертьфинале в 22-й раз.

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    Источник: страница OptaJose в соцсети X

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